Test smartfona TECNO SPARK 20 Pro+ z układem Helio G99 i ekranem AMOLED 120 Hz. Masa zalet w całkiem atrakcyjnej cenie

Czego można wymagać od taniego smartfona niezbyt znanej firmy, która coraz śmielej poczyna sobie na naszym rynku? Cóż, w dzisiejszych czasach trzeba się mocno postarać, by stworzyć model bardziej atrakcyjny względem popularnych urządzeń oferowanych przez branżowych gigantów. Należy zadbać nie tylko o szybkie podzespoły i ogólnie bardzo ciekawą specyfikację techniczną, ale także przyciągający uwagę design oraz - co często okazuje się kluczowe - odpowiednie oprogramowanie, które nie straszy błędami czy nieprzetłumaczonymi kwestiami. W ostatnich latach nie brakowało producentów, którzy mieli wielkie chęci, ale niestety wykładali się na którejś z powyższych kategorii. Wydaje się jednak, że pojawił się na naszym rynku gracz zdolny do poradzenia sobie ze wszelkimi przeciwnościami losu.

Autor: Piotr Piwowarczyk

O firmie TECNO z pewnością usłyszał już każdy, kto w ostatnich miesiącach stanął przed koniecznością zakupu smartfona z niższej półki cenowej. Jednym z jej popularniejszych modeli w polskich sklepach został SPARK 20 Pro, który u wielu wywołuje uśmiech politowania z powodu wysepki na aparaty wręcz skopiowanej z iPhone'ów Pro, ale fakt faktem bardzo pozytywnie zaskakuje ogólną specyfikacją techniczną. Urządzenie to kosztuje ok. 900 zł, a wyróżnia się m.in. bardzo bogatym zestawem akcesoriów, porządnym układem Helio G99 czy głównym aparatem 108 MP. Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania tego producenta, nie dziwi fakt, że nie spoczywa on na laurach i zdążył już zaprezentować ulepszony model tego smartfona. Poznajcie zatem TECNO SPARK-a 20 Pro+, który na pierwszy rzut oka wygląda niczym urządzenie ze znacznie wyższej półki cenowej.

TECNO SPARK 20 Pro+ prezentuje się niczym porządny średniak uznanego producenta, a tymczasem to urządzenie ze znacznie niższej półki cenowej. Mówi nam o tym np. procesor Helio G99, choć trzeba przyznać, że reszta specyfikacji robi zaskakująco dobre wrażenie.

TECNO SPARK 20 Pro+ wyróżnia się przede wszystkim efektownym, 6,78-calowym ekranem AMOLED 120 Hz z zaokrąglonymi krawędziami i wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Trzeba przyznać, że niewiele jest w tej półce urządzeń zapewniających takie luksusy, prawda? Urządzenie zasilane jest przez dobrze nam znany układ MediaTek Helio G99 współpracujący z 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2. Poza tym całość odznacza się potrój... ekhm, oficjalnie podwójnym aparatem fotograficznym z główną jednostką 108 MP, pojemną baterią 5000 mAh z obsługą ładowania 33 W czy czytnikiem karty microSD.

TECNO SPARK 20 Pro+ realme C67 POCO M6 Pro Platforma mobilna Helio G99 Snapdragon 685 Helio G99-Ultra Procesor graficzny Mali-G57 MC2 Adreno 610 Mali-G52 MC2 System operacyjny Android 14 z HiOS Android 14 z realmeUI Android 13 z MIUI Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X 6 / 8 GB LPDDR4X 8 GB / 12 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 256 GB UFS 2.2 128 / 256 GB eMMC 256 GB / 512 GB UFS 2.2 Obsługa kart SD tak, do 1 TB tak, do 2 TB tak, do 1 TB Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 5, BT 5.2, NFC WiFi 5, BT 5.0, NFC WiFi 5, BT 5.2, NFC Łączność przewodowa USB-C 2.0 USB-C 2.0, mini-jack USB-C 2.0, mini-jack Rozmiar ekranu 6,78" AMOLED 120 Hz 6,72" IPS 90 Hz 6,67" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2436 x 1080 px 2400 x 1080 px 2400 x 1080 px Kamera przednia 32 MP 8 MP 16 MP Kamera tylna 108 + 2 MP 108 + 2 MP 64 + 8 + 2 MP Klasa odporności IP53 IP54 IP54 Akumulator 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh Ładowanie 33 W 33 W 67 W + Qi Wymiary obudowy 164.7 x 75 x 7,6 mm 164,6 x 75,4 x 7,6 mm 161,1 x 74,9 x 7,9 mm Waga urządzenia 175 g 185 g 179 g Premierowa cena 8+256 GB - 1099 zł 6+128 GB - 899 zł

8+256 GB - 999 zł 8+256 GB - 1099 zł

12+512 GB - 1299 zł

Urządzenie ma też kilka innych zalet. Warto wspomnieć o głośnikach stereo, przedniej lampie błyskowej (!) czy systemie Android 14. Nie wypada też nie powiedzieć nic o designie smartfona. O ile model bez plusa do bólu przypomina iPhone'a z dopiskiem Pro, tak omawiany TECNO SPARK 20 Pro+ prezentuje się niczym OnePlus 12(R) czy OnePlus 11 - popatrzcie tylko na dużą, okrągłą wysepkę na aparaty czy ekran z zaokrąglonymi krawędziami. Smartfon w przedsprzedaży oferowany był w cenie 999 zł, jednak dziś jego regularna cena to 1099 zł. Najwyższa pora sprawdzić, z czym konkretnie mamy do czynienia.