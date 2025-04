Test smartfona Samsung Galaxy A36 5G - to miał być kompletny model dla Kowalskiego, jednak sprzeczności tu nie brakuje...

Kilka tygodni temu na naszych łamach szczegółowo omawialiśmy smartfona Samsung Galaxy A56 5G. W recenzji mogliście przeczytać o jego wydajności, kulturze pracy, czasie pracy na jednym ładowaniu czy aparatach fotograficznych - jednym słowem, model ten został prześwietlony pod każdym względem. Stąd właśnie wiemy już, że naprawdę trudno dziś o solidniejszego średniaka. Wbrew pozorom pod kilkoma względami pozytywnie odróżnia się on od chwalonego poprzednika, a że ma nieco niższą cenę premierową, to trudno było mi nie wystawić znaku jakości "Polecamy!". Podejrzewam więc, że recenzja ta skłoniła niektóre osoby do myślenia o nabyciu pozornie bardzo podobnego, ale jednak tańszego Galaxy A36 5G. Ale czy faktycznie wypada nam właśnie tak postrzegać ten model? Postanowiliśmy to sprawdzić!

Autor: Piotr Piwowarczyk

Jeśli często śledzicie różnego rodzaju internetowe dyskusje, na pewno zauważyliście, że stereotypy nadal mają się dobrze - i to nawet w świecie nowych technologii. Mimo więc faktu, że ostatnie autorskie procesory Samsunga okazują się całkiem przyzwoite właściwie w każdym aspekcie, to jednak można zauważyć, że niektórzy źle reagują już na samo zobaczenie nazwy Exynos w tabelce ze specyfikacją. Można zatem odnieść wrażenie, że właśnie z myślą o takich osobach powstał omawiany teraz Samsung Galaxy A36 5G, który w przeciwieństwie do droższego A56 5G wyposażony został w jednostkę Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Rzecz jasna niższe oznaczenie smartfona wskazuje, że pod kilkoma względami będzie on nieco bardziej ograniczony, ale czy w zamian będzie można liczyć np. na lepszą kulturę pracy i niższe temperatury? Tego dowiecie się już za chwilę.

Samsung Galaxy A36 5G może zainteresować osoby mocno zrażone do chipów Exynos, bowiem producent zastosował tutaj Snapdragona 6 Gen 3. Mimo kilku widocznych oszczędności w stosunku do modelu A56 5G omawiany model i tak zapowiada się na atrakcyjnego średniaka, ale jak wypadnie w praktyce?

Wiecie już, jaki układ znajduje się na pokładzie smartfona Samsung Galaxy A36 5G, jednak warto zapoznać się także z resztą specyfikacji. Urządzenie występuje w wersji z 6 lub 8 GB pamięci RAM LPDDR4X oraz 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Oszczędności w stosunku do droższego modelu A56 5G widać również w innych miejscach. Na pokładzie mamy nieco mniej imponujący aparat fotograficzny 50 MP, jednostkę ultraszerokokątną 8 MP. Do tego dochodzi także ciut większa obudowa z certyfikatem IP67. Poza tym specyfikacja nie zdradza innych większych różnic - przynajmniej na pierwszy rzut oka. Użytkownicy powinni docenić więc 6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz, baterię 5000 mAh z obsługą ładowania 45 W, jak również system Android 15 z nakładką One UI 7.0 oraz gwarancję aż 6 lat aktualizacji.

Samsung Galaxy A36 5G Nothing Phone (3a) POCO X7 Pro Platforma mobilna Snapdragon 6 Gen 3 Snapdragon 7s Gen 3 Dimensity 8400-Ultra Procesor graficzny Adreno 710 Adreno 710 Mali-G720 MC7 System operacyjny Android 15 z One UI Android 15 z NothingOS Android 15 z HyperOS Pamięć RAM 6 / 8 GB LPDDR4X 8 / 12 GB LPDDR4X 8 / 12 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 128 / 256 GB UFS 2.2 128 / 256 GB UFS 2.2 256 / 512 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD - - - Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 6, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.4, NFC Łączność przewodowa USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 Rozmiar ekranu 6,7" AMOLED 120 Hz 6,77" AMOLED 120 Hz 6,67" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2340 x 1080 px 2392 x 1080 px 2712 x 1220 px Kamera przednia 12 MP 32 MP 20 MP Kamera tylna 50 + 8 + 5 MP 50 + 50 + 8 MP 50 + 8 MP Klasa odporności IP67 IP64 IP68+IP69 Akumulator 5000 mAh 5000 mAh 6000 mAh Ładowanie 45 W 50 W 90 W Wymiary obudowy 162,9 x 78,2 x 7,4 mm 163,5 x 77,5 x 8,4 mm 160,8 x 75,2 x 8,3 mm Waga urządzenia 195 g 201 g 195 g Cena 6+128 GB - 1599 zł

8+256 GB - 1899 zł 8+128 GB - od ok. 1569 zł 12+512 GB - od ok. 1600 zł

Samsung Galaxy A36 5G w podstawowej wersji ma tylko 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej. Kosztuje 1599 zł, czyli w sumie nie tak mało. Do naszej redakcji trafił jednak model w wariancie z 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej (w wersji kolorystycznej Awesome White) oficjalnie wyceniany na 1899 zł, choć sklepy często dorzucają jeszcze słuchawki Buds FE w zestawie. Czy smartfon ten okaże się dobrym, konkurencyjnym średniakiem, obok którego postawić można np. podobnie wycenionego Nothing Phone'a (3a)? Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł rozwieje wszystkie Wasze wątpliwości. Gorąco zapraszam do lektury!