Test klawiatur SteelSeries APEX 9 TKL i SteelSeries APEX 9 MINI - Mechaniczne lecz niewielkie

SteelSeries rozpoczyna sezon jesienny podwójną premierą klawiatur mechanicznych, które reprezentują najwyższą półkę jakościową w ofercie producenta. Jednak tym razem najpierw zaprezentowano wyłącznie mniejsze warianty, całkowicie pomijając model z blokiem numerycznym, chociaż serie SteelSeries APEX 3 oraz SteelSeries APEX 7 pełnowymiarowego reprezentanta posiadają. Najmłodsza rodzina obejmuje natomiast klawiatury SteelSeries APEX 9 TKL i SteelSeries APEX 9 MINI, skierowane do użytkowników szukających czegoś kompaktowego. Obydwie różnią się wprawdzie rozmiarem czy układem, niemniej współdzielą praktycznie wszystkie cechy stricte techniczne i wyposażenie.

Autor: Sebastian Oktaba

Wbrew pozorom i powszechnym opiniom, klawiatura komputerowa jest urządzeniem stosunkowo skomplikowanym oraz występującym w zaskakująco wielu formatach. Znajdziemy modele pełnowymiarowe, pozbawione bloku numerycznego i miniaturowe, oferujące połączenie kablowe lub bezprzewodowe. Jednak to dopiero początek wyliczanki. Możemy bowiem wybierać między konstrukcjami z przełącznikami mechanicznymi, optycznymi, kombinacją powyższych lub membranowymi. Niektóre lepiej sprawdzają się podczas pisania, inne natomiast mają gamingowy charakter. Samych przełączników mechanicznym istnieją dziesiątki mających różne charakterystyki. Dochodzą jeszcze kwestie ogólnej funkcjonalności wynikającej z dodatkowych klawiszy, podświetlania, elementów wymiennych oraz oprogramowania. Podstawowym kryterium przy wyborze klawiatury powinien być jednak rodzaj przełączników i gabaryty urządzenia, mające największy wpływ na ogólne walory użytkowe.

SteelSeries APEX 9 TKL i SteelSeries APEX 9 MINI to nowe klawiatury mechaniczne od duńskiego producenta, skierowane do użytkowników szukających czegoś solidnego w niewielkim rozmiarze.

Pozycjonowanie rodziny klawiatur SteelSeries APEX 9 stanowi pewną zagwozdkę, którą najpierw chciałem pobieżnie przeanalizować. Oferta producenta jest bowiem naprawdę rozbudowana, dlatego wprowadzenie kolejnej serii troszeczkę mnie zdziwiło. Przykładowo - SteelSeries APEX 7 TKL posiada dodatkowo względem SteelSeries APEX 9 TKL wyświetlacz OLED, aluminiowy korpus i magnetyczną podkładkę pod nadgarstki. Pomijając kwestię zastosowanych przełączników, gdzie faktyczne różnice są raczej trudno do wyczucia, model o niższym oznaczeniu okazuje się bardziej zaawansowany i lepiej wyposażony. Obydwa na stronie producenta kosztują też niemalże identyczne pieniądze (749 vs 769 złotych). Przewaga SteelSeries APEX 9 TKL polega na obecności przełączników mechaniczno-optycznych i odpinanym kablu USB. Wprowadzenie SteelSeries APEX 9 wydaje się znacznie bardziej uzasadnione, ponieważ jest propozycją zdecydowanie tańszą od SteelSeries APEX PRO MINI (699 vs 959 złotych) i zaledwie drugą 60% wśród mechaników.

APEX PRO APEX 9 TKL APEX 9 MINI Wymiary bez podkładki 437 x 139 x 40 mm 355 x 128 x 42 mm 293 x 103 x 40 mm Waga bez podkładki 970 gramów 635 gramów 676 gramów Przełączniki SteelSeries OmniPoint SteelSeries OptiPoint SteelSeries OptiPoint Przyciski makro - - - Podświetlenie RGB RGB RGB N-Key Rollover Tak Tak Tak Przyciski multimedialne Tak Tak Tak Podkładka Tak - - Cecha szczególna Wyświetlacz OLED TKL Rozmiar 60% Interfejs USB USB USB Odświeżanie 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz Data wydania Maj 2019 Wrzesień 2022 Wrzesień 2022 Sugerowana cena 1099 złotych 749 złotych 699 złotych

Cechą wspólną klawiatur SteelSeries APEX 9 TKL i SteelSeries APEX 9 MINI są mechaniczno-optyczne przełączniki wystepujące pod nazwą SteelSeries OptiPoint. Jednak w rzeczywistości za produkcję switchy odpowiada Gateron. Zastosowano tutaj wariację żółtego przełącznika o liniowej charakterystyce odpowiadającej modelom Cherry MX RED albo SteelSeries QX2 RED, które dla Duńczyków również wyprodukował Gateron. Wybór jest bezsprzecznie bardzo udanym, jednak podobne rozwiązania można znaleźć w tańszych klawiaturach mniej renomowanych firm np.: HK Gaming GK61. Nakładki, zastosowane materiały, podświetlenie - tutaj SteelSeries APEX 9 TKL i SteelSeries APEX 9 MINI reprezentują identyczny poziom. Dlatego zdecydowałem, że podstawowe testy przeprowadzę na wariancie TKL, będącym potencjalnie popularniejszym wśród czytelników. Niniejszą recenzję można jednak traktować jako tożsamą dla SteelSeries APEX 9 MINI, wszak różnice polegają wyłącznie na formacie.