Test dysku SSD Lexar NM760 - Dobra wydajność w rozsądnej cenie. Klasowy rywal Patriot P400 i Crucial P5 Plus

Lexar wprowadza do sprzedaży kolejny nośnik SSD w formacie M.2 PCI-E, którym zamierza uzupełnić portfolio między budżetowym Lexar NM620 i high-endowym Lexar NM800. Testowany dzisiaj Lexar NM760 to również sukcesor średnio znanego modelu Lexar NM700, wykorzystujący interfejs PCI-Express 4.0 x4, cztero-kanałowy kontroler oraz pamięci 3D TLC. Głównymi przeciwnikami wspomnianego nośnika będą natomiast Patriot P400 i Crucial P5 Plus - konkurencja naprawdę niezła i mocno ufortyfikowana. Firma jednak kilkukrotnie udowadniała, że potrafi nawiązać równorzędną rywalizacje z większymi, dostarczając produkt o bardzo dobrych parametrach i dodatkowo rozsądnej cenie. Czy podobnie będzie tym razem?

Autor: Sebastian Oktaba

Technologia SSD (Solid State Drive) jest starsza niż pozornie mogłoby się wydawać, bowiem pierwsze nośniki będące protoplastami obecnie dostępnych pojawiły się jeszcze przed procesorami Intel 286. Dlaczego warto posiadać SSD? Przewaga modeli półprzewodnikowych nad talerzowymi jest druzgocąca - urządzenia wykorzystujące pamięci Flash są bardziej wytrzymałe i bezszelestne ze względu na brak ruchomych elementów. Jednak co najważniejsze są znacznie wydajniejsze - zwłaszcza w przypadku operacji na małych czy bardzo małych plikach. Nośniki SSD wykorzystują cztery rodzaje modułów NAND Flash SLC, MLC, TLC i QLC - pierwsza dwójka występuje coraz rzadziej, a większość konsumenckich modeli bazuje na pozostałych układach. Kluczowymi czynnikami dla wydajności nośników są również kontroler i odpowiedni firmware, które wspólnymi siłami decydują o finalnej wydajności testowanych urządzeń.

Lexar NM760 zamierza wypełnić lukę powstałą między budżetowym Lexar NM620 i high-endowym Lexar NM800. Zobaczymy co z tego wyjdzie...

Lexar NM760 bazuje na kontrolerze Silicon Motion 2269XT, czyli Silicon Motion 2267XT zmodyfikowanym przez Huriong, jednak producent na oficjalnej stronie nie udostępnia specyfikacji układu. Wiadomo natomiast, że został wykonanym w 12 nm litografii i obsługuje technologię korekcji błędów NANDXtend ECC. Kontroler najprawdopodobniej posiada dwa rdzenie ARM R8, jest konstrukcją cztero-kanałową, a pojedynczy kanał pracuje z szybkością 1600 MT/s. Silicon Motion 2269XT pozbawiony został także bufora pamięci oraz szyfrowania sprzętowego. Warto przypomnieć, że Lexar NM700wykorzystywał ośmio-kanałowego Marvella 88SS1092, posiadał cache LPDDR3 i obsługiwał 128-bitowy AES. Zmiana wydaje się generalnie niezbyt korzystna, zbliżając testowanego Lexar NM760 do poziomu Lexar NM620, nawet nie wspominając o topowym Lexar NM800 bazującym na układzie InnoGrit IG5236.

Lexar NM760 Crucial P5 Plus Patriot P400 Pojemność 512 GB 1000 GB 500 GB 1000 GB 512 GB 1000 GB Kontroler - Micron DM02A1 InnoGrit IG5220 Interfejs PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 Pamięci NAND 3D TLC 3D TLC 3D TLC Pamięć Cache - - 1024 MB 1024 MB - - Sekwencyjny Zapis 4000 MB/s 4500 MB/s 4000 MB/s 5000 MB/s 3300 MB/s 4800 MB/s Sekwencyjny Odczyt 5300 MB/s 5300 MB/s 6600 MB/s 6600 MB/s 5000 MB/s 5000 MB/s Zapis IOPS 800 000 900 000 700 000 700 000 450 000 550 000 Odczyt IOPS 400 000 440 000 360 000 630 000 550 000 620 000 Limit zapisów 500 TB 1000 TB 300 TB 600 TB 400 TB 800 TB Szyfrowanie AES - 256-bit - Współczynnik MTBF 1 500 000 godzin 2 000 000 godzin - Gwarancja 60 miesięcy 60 miesięcy 36 miesięcy

Kontroler zastosowany w modelu Lexar NM760 może obsługiwać pamięci TLC i QLC, jednak w testowanym wariancie zastosowano dwa 176-warstwowe moduły 3D TLC NAND produkcji Microna. Deklarowany maksymalny zapis sekwencyjny dla modelu o pojemności 1 TB wynosi 4500 MB/s, natomiast odczyt powinien sięgać 5300 MB/s. W przypadku losowego 4K IOPS parametry przedstawiają się kolejno: 900,000 / 440,000. Szacunkowy czas bezawaryjnej pracy wyliczono na 1,500,000 godzin, a urządzenie objęto pięcioletnią organiczną gwarancją producenta. Limit zapisów dla testowanego wariantu wynosi 1000 TB, będąc jednym z najwyższych wśród nośników o podobnych parametrach (zwłaszcza w porównaniu do Crucial P5 Plus). W zestawie nie znajdziemy radiatora, aczkolwiek kontroler Silicon Motion SM2269XT wykonano w procesie 12 nm, który powinien nieco zredukować temperatury.