Test Cyberpunk 2077 w wersji na PlayStation 5 Pro. Jakość Ray Tracingu oraz upscalingu. Porównanie PSSR 2 do DLSS 4.5 z PC

Cyberpunk 2077 na łamach PurePC doczekał się już nieprawdopodobnej wręcz liczby dużych artykułów. Produkcja przez lata była jedną z najpopularniejszych gier, która jednocześnie doczekała się wielu usprawnień i poprawek, także tych wizualnych. Na PC gracze mogli liczyć m.in. na kolejne wersje skalowania NVIDIA DLSS czy wprowadzenie na szeroką skalę Path Tracingu. Gra wyszła nie tak dawno temu nawet na komputery Apple Mac, gdzie także mieliśmy okazję oceniać zarówno wydajność jak i jakość skalowania MetalFX. Z kolei niedawno gra doczekała się pełnoprawnego odświeżenia pod konsolę PlayStation 5 Pro. Przez ostatnie tygodnie sprawdzałem produkcję CD Projekt RED na konsoli Sony i przyznam, że obecnie Cyberpunk to jeden z najlepszych pokazów możliwości PlayStation 5 Pro.

Autor: Damian Marusiak

Cyberpunk 2077 to bezapelacyjnie jedna z tych gier, o których się mówiło najwięcej w ostatnich latach w branży gier. To jednocześnie produkcja, która była chyba najczęściej aktualizowana o nowe elementy w oprawie graficznej. W momencie premiery w 2020 roku na PC była niedopracowana technicznie, ale nadal to była wersja wyglądająca zdecydowanie najlepiej. Na konsolach starej generacji był z kolei... dramat. Dopiero wprowadzenie produkcji w wersję 2.0 i dostosowanie jej do obecnej generacji PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S spowodowało, że Cyberpunk 2077 zaczął wyglądać i działać zdecydowanie lepiej. W międzyczasie komputery otrzymały sporą aktualizację, dodającą do gry Path Tracing. CD Projekt RED był wręcz pionierem we wdrożeniu pełnego śledzenia promieni w stosunkowo nowej wciąż grze. Na najmocniejszych układach NVIDII gra dosłownie błyszczała wizualnie, wprowadzając jakość oświetlenia na zupełnie nowy poziom.

Cyberpunk 2077 w natywnej wersji dla PlayStation 5 Pro to chyba już ostatnia tak duża aktualizacja dla tej gry. Posiadacze PS5 Pro otrzymali coś więcej niż zwykłą aktualizację, co widać od razu po uruchomieniu gry.

Wersja gry na PlayStation 5 oraz Xbox Series X zaoferowała tryb jakości oraz wydajności, gdzie ten pierwszy działał w 30 klatkach na sekundę i wykorzystał Ray Tracing w bardzo, ale to bardzo skromnej formie. Ulepszone zostały tylko niektóre cienie, przez co faktyczne różnice w jakości oprawy graficznej aż tak bardzo nie rzucały się w oczy względem trybu wydajności. Brakowało globalnego oświetlenia opartego na śledzeniu promieni czy realistycznych odbić z użyciem RT. To samo przez długi czas było na PlayStation 5 Pro, jako że CD Projekt RED przez długi czas nie zakładał wykorzystania możliwości mocniejszej konsoli Sony.

Tak było do niedawna, ponieważ w pierwszym kwartale 2026 roku Sony oficjalnie ujawniło nową wersję technologii skalowania PSSR, która została stworzona we współpracy z AMD (w ramach Projektu Amethyst) i na fundamentach komputerowego skalowania FSR 4.1. W tym samym czasie CD Projekt RED ogłosił przygotowanie natywnej wersji Cyberpunka 2077 właśnie pod PlayStation 5 Pro. Nadchodząca aktualizacja miała w pełni wykorzystać możliwości urządzenia. I gdy już stosowana łatka wyszła... okazało się, że otrzymaliśmy bezapelacyjnie najlepszą wersję konsolową, jaką tylko mogliśmy dostać. Z jednej strony daleko do wizualnego przepychu z wersji PC z aktywnym Path Tracingiem. Z drugiej jednak strony zostawiającą daleko w tyle dotychczasowe rozwiązania z bazowych konsol.