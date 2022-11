Tesla MegaPack - największy system magazynowania energii w Europie będzie gotowy do użytku wcześniej, niż zakładano

Uruchomiono właśnie największy w Europie akumulatorowy system magazynowania energii, uruchamiając tym samym system zdolny do przechowywania energii elektrycznej wystarczającej do zasilenia 300 000 domów przez okres do dwóch godzin. Obiekt ów bazuje na technologii Tesla Megapack, zlokalizowany jest Cottingham w East Yorkshire w Wielkiej Brytanii, a jego budowa nadzorowana była przez firmę Harmony Energy Limited.

Akumulatorowy system magazynowania energii budowany od jakiegoś czasu w Wielkiej Brytanii na bazie technologii Tesla MegaPack został właśnie uruchomiony. To 4 miesiące wcześniej, niż pierwotnie planowano.

Szacuje się, że system może przechowywać łącznie do 196 MWh energii elektrycznej w pojedynczym cyklu i zapewni usługę równoważenia sieci energetycznej, jednocześnie umożliwiając zastąpienie źródeł paliw kopalnych przez odnawialne źródła energii, takie jak farmy słoneczne i turbiny wiatrowe. Warto też dodać, że ten akumulatorowy system magazynowania energii został zbudowany w sąsiedztwie podstacji Creyke Beck, gdzie latem przyszłego roku ma zostać uruchomiona farma wiatrowa Dogger Bank.

Firma Harmony przyznała, że projekt był pierwotnie przeznaczony do uruchomienia w dwóch fazach - w grudniu 2022 roku, a następnie w marcu 2023 roku, ale zdecydowano się przyspieszyć procedurę ze względu na oczekiwany trudny okres zimowy. W zeszłym miesiącu urząd ds. rynków gazu i energii elektrycznej (Ofgem) orzekł, że Wielka Brytania może tej zimy doświadczyć niedoboru gazu z powodu konfliktu na wschodzie. W Wielkiej Brytanii gaz jest odpowiedzialny za wytwarzanie od 40 do 60% energii elektrycznej.

