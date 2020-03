Śmialiście się z gamingowych krzeseł? Oto gamingowe łóżko

Popularność mebli gamingowych w ciągu ostatnich kilku lat gwałtownie wzrosła. Krzesła / fotele do grania istnieją już od dłuższego czasu, ale kultura streamingu spopularyzowała je w tak dużym stopniu, że w końcu sięgnęli po nie klasyczni użytkownicy. Gamingowe łóżko Bauhutte przenosi nas jednak na zupełnie nowy poziom (cokolwiek surrealistyczny). Wspomniana japońska firma oferuje kilka gamingowych mebli, które można następnie połączyć, tworząc potężny zestaw gracza. Całość wygląda trochę niedorzecznie, ale jednocześnie niezaprzeczalnie zabawnie. Gracze, którzy marzą o wejściu w posiadanie takiego łóżka, będą musieli zapłacić z pewnością sporo grosza.

Gamingowe łóżko Bauhutte przenosi nas na zupełnie nowy poziom. Wraz z dodatkami takimi jak gamingowa komoda, może stworzyć cały... gamingowy zestaw pokojowy..

Zestaw Bauhutte obejmuje kilka produktów firmy, w tym biurko do... łóżka, stolik nocny, komodę i wiele innych. Oczywiście gracze niekoniecznie muszą kupować wszystkie części pokazane na zdjęciach od Bauhutte. W rzeczywistości możliwość dostosowania konfiguracji jest prawdopodobnie jednym z największych wyróżników firmy, dlatego też każdy gracz może skomponować własny, oryginalny kącik do grania. Nie wątpię, że na zestaw (bądź poszczególne elementy) znajdzie się sporo chętnych, jednak póki co większa część graczy potraktuje ów news raczej jako ciekawostkę.

W związku z rosnącą popularnością gamingowych krzeseł, inne meble mogą stać się kolejnym elementem większego hype'u. Prawdopodobnie nie będą to łóżka, ale nie zdziwię się, jeśli tendencja w pewnym momencie obejmie również gamingowe biurka, których sprzedaż póki co raczej dopiero raczkuje. Gracze szukają jednak niezaprzeczalnie coraz lepszych sposobów organizacji miejsca na swoje hobby, urządzenia peryferyjne i inne dodatki, a kilka ciekawych modeli jest w stanie zaoferować takie rozwiązania na niewielkim obszarze.



Gamingowe biurka oferują coraz większe możliwości, które jednak... wciąż można znaleźć w klasycznych (i tańszych) meblach.

Źródło: Comic Book