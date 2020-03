Logitech stworzy z Herman Miller fotele dla graczy i nie tylko

Firma Logitech ogłosiła współpracę ze specjalizującą się w produkowaniu mebli biurowych spółką Herman Miller. Tym samym popularny producent myszek, podkładek, klawiatur, słuchawek czy kontrolerów do gier poszerzy wreszcie swoją ofertę o gamingowe krzesła i prawdopodobnie nie zakończy się tylko na nich. Biorąc pod uwagę, że znajdowały się one w portfolio takiej konkurencji, jak Corsair czy Cooler Master, to można zastanawiać się nad tym, dlaczego Logitech zdecydował się na ten ruch dopiero teraz. Ale jak mówią: lepiej późno niż wcale. W ramach nowo podpisanego porozumienia krzesła oraz ewentualnie inne meble dla graczy będą sprzedawane pod szyldem Logitech G. Czego i kiedy można spodziewać się po pierwszym fotelu opracowanym przez amerykańskie firmy?

Logitech i Herman Miller podpisały porozumienie na wyłączność w celu opracowania najbardziej zaawansowanych foteli dla graczy na rynku. Pierwszy model w ramach marki Logitech G ukaże się wiosną tego roku.

Amerykańska firma Logitech w końcu uznała, że w swojej ofercie ma dużą lukę. Wypełnią ją zatem krzesła dla graczy, które cieszą coraz większą popularnością. Producent nie chciał jednak wchodzić samotnie w nieznany mu do tej pory segment. Postanowił zatem połączyć siły ze znaną firmą meblarską Herman Miller, która jest „podekscytowana połączeniem swojego podejścia do ergonomii i badań z dążeniem Logitecha do doskonałości w technologii i innowacji”. Obie firmy stworzyć „najbardziej zaawansowany fotel dla graczy”, aby spełnić wszelkie oczekiwania e-sportowców, graczy i streamerów. Wszak spędzają oni codziennie wiele godzin, siedząc przed ekranem komputera. Logitech i Herman Miller, w odróżnieniu od konkurencji, mają bardziej skupić się na ergonomii i wygodzie aniżeli estetyce foteli. W tym celu będą się konsultować przy ich projektowaniu m.in. z profesjonalnymi graczami e-sportowymi.



Fotel biurowy Herman Miller Aeron

Pierwsze efekty współpracy Logitecha i Herman Miller zobaczymy wiosną 2020 roku. Wtedy ma pojawić się gamingowy fotel marki Logitech G. Nie poznaliśmy co prawda zbyt wielu szczegółów porozumienia, ale z informacji prasowej wynika, że obejmuje ono szeroko pojęte meble dla graczy. Można więc założyć, że współpraca nie zakończy się więc wyłącznie na krzesłach, których cena zapewne nie będzie należała do niskich. Jeśli okaże się ona dużym sukcesem, to pojawienie się na rynku np. biurek z serii Logitech G może być tylko kwestią czasu, zwłaszcza że firma Herman Miller specjalizuje się również w ich tworzeniu.

Źródło: KitGuru, Herman Miller