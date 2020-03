Yumisu prezentuje serie foteli biurowych dla potężnych graczy

Na rynku foteli komputerowych jest naprawdę w czym wybierać. Od najtańszych propozycji marketowych, przez biurowe fotele prezesa, aż po konstrukcje ergonomiczne i gamingowe. Większość z nich stworzona jest jednak dla przeciętnego konsumenta, który nie jest zbyt wysoki, ani zbyt niski, zbyt gruby, ani zbyt chudy. A co mają zrobić osoby, które nie wpisują się w te "normy"? Tu z pomocą przychodzi marka Yumisu, która zaprezentowała pięć nowych foteli dla graczy. Część z nich przystosowana jest nawet dla olbrzymów o wzroście ponad dwóch metrów i wadze do 180 kilogramów. Nie zapomniano przy tym o podłokietnikach 4D, poduszkach pod plecy i kark czy mechanizmie odchylanego i blokowanego oparcia.

Fotel Yumisu kosztują od 1349 do 1599 złotych, zależnie od wybranego modelu. To sporo, biorąc pod uwagę, że obite zostały ekoskórą.

Yumisu to polska marka, szerzej znana z serii produktów Pro-Gamer, która wchodzi właśnie na rynek z fotelami skierowanymi do graczy. W ofercie znajdziemy pięć różnych modeli, które zostały nazwane przy pomocy numerów: 2049, 2050, 2051, 2052 i 2053. Każdy z nich cechuje się nieco inną stylistyką, a dodatkowo dostępne są wariacje w innych kolorach, mowa nawet o połączeniu szarego z różowym! Wnętrze każdego z nich jest jednak identyczne - rama wykonana jest z wytrzymałej stali niestopowej, podstawa z aluminium, zaś wypełnienie to sprężysta i oddychająca zimna pianka. Obicie to tkanina lub sztuczna skóra, zależy od modelu.

Opisywane fotele wyposażone są w mechanizm ergo multiblock, który pozwala na odchylenie oparcia nawet o 150° i zablokowanie go w dowolnej pozycji. Nie zabrakło też regulowanych podłokietników (przód-tył, góra-dół, lewo-prawo i pod kątem), gumowanych kółeczek 60-milimetrowych czy poduszek pod lędźwie i kark z wypełnieniem z pianki zapamiętującej kształt. Specyfikacja poszczególnych modeli widoczna jest w tabeli poniżej. Yumisu 2049 wyceniono na 1799 złotych, Yumisu 2050 na 1399 złotych, model Yumisu 2051 na 1349 złotych, Yumisu 2052 na 1599 złotych, zaś wariant Yumisu 2053 na 1499 złotych. To naprawdę sporo, biorąc pod uwagę ofertę konkurencji oraz to, że żaden fotel nie posiada obicia z prawdziwej skóry...

Źródło: Yumisu