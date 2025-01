Sztuczna inteligencja przybiera bardziej fizyczną formę. LG prezentuje małe roboty, które będą nam asystować w domu

Mimo dynamicznego rozwoju technologia związana ze "sztuczną inteligencją" w dużej mierze ogranicza się do cyfrowych usług. Tym razem ma szansę przedostać się do bardziej rzeczywistego, a zarazem namacalnego świata. Projekt będący wizją firmy LG jest całkiem interesujący. Opiera się on bowiem na wprowadzeniu niemal autonomicznych robotów do naszych domów, aby pomagały nam w codziennych obowiązkach oraz wykonywały określone zadania.

W przyszłości niewielkie roboty będą w stanie monitorować nasz dom i wykonywać powierzone im zadania. Jeden z pierwszych projektów został właśnie zaprezentowany przez firmę LG.

Sam zamysł autonomicznego robota domowego nie jest niczym nowym, natomiast do tej pory nie było tak dużych możliwości technologicznych, aby stworzyć bardziej "inteligentne" sprzęty. Konstrukcja robota od LG ma mu pozwolić na swobodne przemieszczanie się po domu. Oprócz tego wyposażono go w szereg czujników, kamer i głośników, dzięki czemu będzie w stanie lepiej analizować swoje otoczenie. Całość wspierana jest przez wspomnianą "sztuczną inteligencję" (może chodzić o obecne duże modele językowe, które będą "uruchomione" w chmurze). Ma to pozwolić na wchodzenie w interakcje z domownikami - pomocne okaże się rozpoznawanie głosu, twarzy oraz emocji każdej osoby.

Robot jest w stanie gromadzić oraz analizować dane w czasie rzeczywistym i na ich podstawie będzie się uczył. Dostępne możliwości obejmują choćby monitorowanie temperatury, jak również wilgotności i jakości powietrza w pomieszczeniach. Bez problemu będziemy mogli powierzyć opiekę nad zwierzętami domowymi, a robot wyśle sygnał, jeśli wykryje "nietypową aktywność". Bardzo ciekawą funkcją jest też nadzorowanie domu w czasie nieobecności. Produkt od LG może bowiem wysyłać powiadomienia na smartfon użytkownika, gdy wykryje otwarte okno bądź zapalone światło. Połączy się też z innymi inteligentnymi urządzeniami, a nawet gniazdkami - w tym wypadku wyłączy je, kiedy wykryje, że są nieużywane. Po powrocie domownika robot będzie czekał przed drzwiami i dobierze muzykę oraz treści do jego nastroju (poprzez analizę głosu). Sprzęt ma również pomagać w planowaniu trasy oraz powiadamiać o pogodzie, zapisanych wydarzeniach lub wzięciu leków. Funkcjonowanie robota w prawdziwym życiu zostanie przedstawione już niebawem, wszak LG chce w pełni zaprezentować nowość na targach CES w 2024 roku (odbędą się one w dniach od 9 do 12 stycznia).

Źródło: LG