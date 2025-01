Tesla Optimus Gen 2 - nowa generacja robota humanoidalnego od Elona Muska. Filmy Sci-Fi coraz bliżej rzeczywistości

W filmach Sci-Fi często ukazywane jest życie robotów humanoidalnych, które egzystują obok ludzi i pomagają im w codziennych obowiązkach. Mimo że taka perspektywa nadal wydaje się odległa, to dziedzina ta zaczyna się coraz dynamiczniej rozwijać. W 2022 roku Elon Musk zaprezentował prototypowe wersje robota pod nazwą Tesla Optimus. Po roku ukazano jego drugą generację, która jest znacząco ulepszona i wygląda bardzo futurystycznie.

Elon Musk zaprezentował kolejną generację swoich humanoidalnych robotów. Tesla Optimus Gen 2 jest lepszy pod każdym względem, a sam postęp dokonany w ciągu zaledwie roku robi spore wrażenie.

Dyrektor generalny Tesli już w 2021 roku ogłosił i przy okazji zaprezentował swoją wizję robotów humanoidalnych, które "pewnego dnia" miały być sprzedawane jako boty "ogólnego przeznaczenia". Musk powiedział, że będą zdolne zarówno do pracy w fabrykach, jak i do wykonywania bardziej domowych zadań. Natomiast pierwsza prezentacja była dość... dziwna, wszak na scenie wystąpił człowiek przebrany za robota, który po prostu tańczył. Rok później, a więc pod koniec 2022 roku przedstawiono prototypową wersję. W marcu 2023 roku zadebiutowała pierwsza generacja, a teraz (pod koniec 2023 roku) pokazano jej następcę. Postęp dokonany w ciągu tak krótkiego okresu jest naprawdę zdumiewający, a obecna edycja robotów prezentuje się zadziwiająco dobrze.

There’s a new bot in town



Check this out (until the very end)!https://t.co/duFdhwNe3K pic.twitter.com/8pbhwW0WNc — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) December 13, 2023

Już sam wygląd przypomina wspomniane na wstępie filmy z gatunku Sci-Fi. Tesla Optimus Gen 2 został konstrukcyjnie "odchudzony" o 10 kg (a więc waży około 63 kg), a przy tym prędkość jego poruszania wzrosła o 30% - nadal jednak robot jest dość powolny (jeśli ta wersja trafiłaby do użytkowników, to z pewnością nie musieliby się oni obawiać o swoje życie). Aktualizacji doczekały się także różnego rodzaju czujniki i siłowniki, dzięki czemu nowy robot lepiej utrzymuje równowagę, a zarazem jego sposób poruszania się jest bardziej ludzki. Duże wrażenie robią również nowe dłonie, w których palce wyposażono w czujniki nacisku, dzięki czemu robot jest w stanie delikatnie przenieść nawet jajko. Podczas pierwszych prezentacji Musk powiedział, że roboty będą w przyszłości kosztować mniej niż 20 tys. dolarów, a do pierwszych klientów trafią prawdopodobnie w ciągu 3 lat (maksymalnie pięciu). Wychodzi więc na to, że jesteśmy coraz bliżej tego momentu. Tesla Optimus Gen 2 będzie wykorzystywany najpierw w fabrykach firmy do prostych zadań - bardzo podobnie, jak w przypadku Digita, który już od jakiegoś czasu pracuje w magazynach przedsiębiorstwa Amazon.

Źródło: Tesla, TheVerge