System iPadOS został uznany przez Komisję Europejską za strażnika dostępu. Na urządzenia Apple trafi więcej aplikacji

Unijny "Akt o rynkach cyfrowych", czyli DMA, ma na celu przede wszystkim zwiększenie konkurencyjności, utrudnienie dużym firmom technologicznym nadmierne wykorzystywanie swojej pozycji, a także otwarcie rynku na nowe podmioty. Komisja Europejska stwierdziła właśnie, że system operacyjny iPadOS jest jednym z tak zwanych "strażników dostępu". To oznacza między innymi, że już wkrótce zostanie on otwarty na nowe źródła oprogramowania.

Oczywiście Apple jako firma już dawno zostało zaklasyfikowane jako "strażnik dostępu". Nie wszystkie formy działalności amerykańskiej firmy podlegały jednak pod tę kategorię. Oznaczenie to dotyczyło do tej pory przede wszystkim systemów operacyjnych iOS oraz sklepu App Store. Komisja Europejska postanowiła rozszerzyć tę klasyfikację także o system iPadOS. Jest to oczywiście oprogramowanie, na którym działają tablety firmy z Cupertino. To oznacza, że te urządzenia czeka podobny los, co smartfony Apple. Będą musiały zostać dostosowane do regulacji unijnych, co oznacza między innymi otwarcie na inne niż App Store źródła aplikacji. Amerykańska spółka otrzymała oczywiście nieco czasu na wprowadzenie zmian. W przypadku iOS zostały one już zaimplementowane częściowo w wersji 17.4, a dalsze zmiany są przewidziane w aktualizacji 17.5. Na modyfikacje iPadOS poczekamy nieco dłużej. Apple ma bowiem na ich wprowadzenie sześć miesięcy.

Co ciekawe, firma Epic Games postanowiła nie zwlekać i już ogłosiła triumfalny powrót Fortnite na iPady. Przypomnijmy, że gra zniknęła oficjalnie z App Store po tym, gdy Epic wprowadził do gry własny system mikropłatności. Od tamtej pory produkcja była dostępna na urządzeniach mobilnych Apple tylko za pośrednictwem usług streamingowych pokroju Xbox Cloud Gaming czy NVIDIA GeForce NOW. Uznanie iOS, a następnie iPadOS za "strażników dostępu" otwiera systemy na alternatywne źródła aplikacji, więc nie ma już znaczących przeszkód, by gra Epic Games oficjalnie wróciła na smartfony i tablety Apple. Oczywiście dotyczy to na razie wyłącznie krajów Unii Europejskiej, gdyż w prawie amerykańskim nie ma aktualnie podobnych regulacji.

Today, the European Commission said that iPads will also need to comply with the Digital Markets Act



We’re moving full steam ahead to bring Fortnite and the @EpicGames Store to iPhones in the EU soon and iPads this year! https://t.co/MHh6EGVinC — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) April 29, 2024

Źródło: Komisja Europejska, WCCFTech