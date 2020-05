Synology DS1019+ - Test pięciodyskowego serwera NAS

O serwerach NAS firmy Synology można powiedzieć wiele. Jedno jest pewne – te w zdecydowanej większości udane konstrukcje przyczyniły się do zwiększenia popularności omawianego segmentu urządzeń sieciowych na tak zwanym rynku konsumenckim. Z tego też powodu, firma śmiało sobie poczyna wypuszczając na świat coraz to nowe urządzenia DiskStation skierowane do różnych grup odbiorców. Oszczędni wybiorą więc podstawową, a przy okazji korzystnie wycenioną serię J. Jeśli ktoś ma większe wymagania, np. co do liczby obsługiwanych dysków lub wydajniejszych podzespołów, wybierze model z serii Value. Najwyżej w kategorii serwerów konsumenckich stoi z kolei seria Plus, do której przynależą modele o jeszcze większych możliwościach i mocach przerobowych. Spośród poszczególnych serwerów z tej ostatniej grupy dużą popularność zdobył Synology DS918+. Jako, że urządzenie to już ma kilka lat na karku, postanowiłem sprawdzić, co potrafi jego pięciodyskowy brat – DS1019+.

Autor: Kamil Śmieszek

NAS (Network Attached Storage) jest technologią umożliwiającą podłączenie zasobów pamięci dyskowych bezpośrednio do sieci komputerowej. Określeniem tym zaczęto nazywać również urządzenia, które pozwalają na stworzenie takiego sieciowego „nośnika danych”. Sprzęt ten to najczęściej minikomputer z własnym procesorem, pamięcią RAM i systemem operacyjnym. Za jego pośrednictwem możemy zarządzać danymi zgromadzonymi na podłączonych do serwera nośnikach, będącymi zwykle tradycyjnymi dyskami twardymi. Takie właśnie serwery od 12 lat wytwarza firma Synology. Tajwański producent ma na swoim koncie kilka serii sieciowych centrów danych, przeznaczonych dla różnych odbiorców. Spośród nich wyróżnić możemy modele DiskStation i USB Station dla użytkowników domowych i segmentu SOHO, a także RackStation i moduły rozszerzające, z których skorzystają przedsiębiorstwa. Do rodziny DiskStation przynależy właśnie bohater dzisiejszego testu, czyli serwer Synology DS1019+.

Synology DS1019+ pod względem specyfikacji to tak naprawdę taki sam NAS, jak DS918+ tyle, że z możliwością dołożenia piątego dysku do macierzy. Tak na pierwszy rzut oka stanowi on lepszy, w sensie - bardziej opłacalny, wybór.

Zaznaczę na samym początku – bohater dzisiejszego testu zdecydowanie nie jest następcą DS918+. Owszem, do momentu publikacji tej recenzji w portfolio Synology nie pojawiło się żadne nowe urządzenie z serii DS9xx+, a DS1019+ posiada bardzo zbliżoną do niego specyfikację, przez co niektórzy mogą go traktować jako następcę. Może się pozornie wydawać, że ma to sens. Czemu? O jeden wyższa ostatnia cyfra, charakteryzująca do tej pory „generacje” serwerów NAS Synology, pozwala myśleć, że jest to zupełnie nowy produkt. Z innych oczywistości, DS918+ obsługiwał macierz złożoną maksymalnie z czterech dysków, a w DS1019+ dysków tych może być już pięć. Czyli mamy już jakąś wartość dodaną. Dodatkowo, jeśli przyjąć, że separacja segmentów cenowych serwerów NAS opiera się na liczbie dysków (im więcej, tym drożej), to oczywiście cena DS1019+ jest o około 800 zł wyższa w stosunku do DS918+. Wydaje mi się jednak, że to nieco za mało, by móc nazwać DS1019+ następcą reprezentanta serii 9. OK, mamy jeszcze więcej pamięci RAM, ale o tym opowiem więcej za chwilę, bo kwestia specyfikacji technicznej DS1019+ jest równie ciekawa. W każdym razie, opiewany serwer na pewno nie będzie miał łatwo w porównaniu z konkurencją, która w tym segmencie cenowym jest dość mocna, bowiem mamy do czynienia z takimi rywalami, jak niedawno testowany Asustor AS5304T czy QNAP TS-473-4G. Wśród modeli 5-cio dyskowych i wyżej znów atakuje QNAP swoim TS-653B-4G lub innymi dwiema dość nietypowy konstrukcjami, jak TS-832X-2G czy TS-932X-2G.

Synology DS1019+ - Specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Celeron J3455 (4 rdzenie, 1.5 GHz, 64 bit)

Pamięć RAM: 8 GB DDR3L (2 moduły 4 GB, max 8 GB)

Dyski twarde: możliwość instalacji 5x HDD SATA II/III 3.5/2.5 cala (max 80 TB łącznie)

Cache SSD: 2x M.2 2280 NVMe jako cache

Obsługa S.M.A.R.T., skanowania i odzyskiwania uszkodzonych sektorów

Typy macierzy dyskowych: JBOD, SHR, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10

Systemy plików - dyski wewnętrzne: Btrfs, EXT4

Systemy plików - dyski zewnętrzne: Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT (dodatkowo płatny, opcjonalny pakiet)

Interfejsy sieciowe: 2x Gigabit LAN

Wejścia/wyjścia: 2x USB 3.0, 1x eSATA

Możliwości rozszerzenia: karta Wi-Fi, kamera, drukarka

Kensington Lock

System DSM 6.2

Obsługiwane protokoły sieciowe: CIFS/SMB, AFP, NFS (v.3, 4, 4.1), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, SNMP, SMTP, LDAP, WebDAV

Obsługa DLNA

Transkodowanie sprzętowe: H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 i VC-1, max - 4K (4096 x 2160), 30 FPS

Serwer VPN (L2TP/IPsec, OpenVPN)

Automatyczne sprawdzanie integralności danych

Opcje backupu danych: kopie wewnętrzne, kopie na zewnętrzny udział sieciowy CIFS, Rsync, usługi chmurowe, migawki

Wymiary: 16.6 x 23.0 x 22.3 cm (wys. x szer. x gł.)

Waga: 2.54 kg

Gwarancja: 3 lata z możliwością rozszerzenia do 5 lat

Pod względem specyfikacji technicznej Synology DS1019+ i DS918+ to tak naprawdę dwa prawie identyczne urządzenia. Obydwa posiadają ten sam procesor – czterordzeniowy Intel Celeron J3455 taktowany zegarem 1.5 GHz, taką samą liczbę i rodzaj interfejsów LAN i oferują wsparcie dla pamięci cache NVM montowanych w gniazdach M.2. Pięciodyskowiec posiada za to 8 GB pamięci RAM DDR3L. To samo możemy osiągnąć w DS918+ dokładając jedną kość 4 GB SO-DIMM, podczas gdy w DS1019+ wolnych slotów w celu rozszerzenia RAM już niestety nie ma. Jeśli więc zdecydujemy się mieć 8 GB RAM w DS918+, to powinniśmy dokupić dedykowany moduł o oznaczeniu D3NS1866L-4G. Z uwagi na dość zbyt wysoką cenę dodatkowej kości RAM (montaż innej spowoduje naruszenie gwarancji), koszt tego czterodyskowego serwera wzrasta wtedy do ponad 3 tysięcy zł. Sytuacja ta czyni całą zabawę nieopłacalną – wychodzi na to, że lepiej jest dopłacić do DS1019+ i dostać dodatkowo tą piątą kieszeń na dysk. Dlatego też, moim zdaniem DS1019+ jest po prostu kolejnym serwerem NAS w rodzinie serii Plus tyle, wydanym z opóźnieniem. No właśnie, a co z tą dodatkową pamięcią RAM? Cóż, w testach wydajności sprawdzimy, czy dodatkowe 4 GB RAM wpłynie w jakiś zauważalny sposób na wyniki, przeprowadzając prostą "symulację" DS918+ poprzez wyjęcie drugiej kości pamięci.