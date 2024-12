Steam Deck ponownie do kupienia w dobrej cenie. Promocja od Valve dostępna przez ograniczony czas

Steam Deck bez cienia wątpliwości jest jednym z najważniejszych sprzętów, które przyczyniły się do wzrostu popularności handheldów do gier. To niewielkie (szczególnie przy obecnej konkurencji) urządzenie zostało przystosowane do pracy z autorską edycją jednej z dystrybucji Linuksa i dzięki temu oferuje niemal idealne doświadczenie przy obcowaniu z nim. Jego producent, czyli firma Valve, cyklicznie przychodzi do nas z promocyjnymi okresami - kolejny właśnie trwa.

Steam Deck po raz kolejny jest sprzedawany w niższych cenach. Firma Valve powróciła z popularną promocją, w której zakup tego handhelda wydaje się naprawdę opłacalny - szczególnie biorąc pod uwagę jego możliwości.

Ostatnia promocja, w której mogliśmy kupić Steam Decka w niższych cenach, miała miejsce w czerwcu 2024 roku, a zakończyła się 11 lipca, więc od tego czasu minęło już kilka miesięcy. Warto już na wstępie zaznaczyć, że wtedy firma Valve postanowiła zaoferować te same warianty, co aktualnie, a więc z nośnikiem SSD o pojemności 64 lub 512 GB. W tamtym okresie ich ceny wynosiły analogicznie 1444,15 zł oraz 1784,15 zł, natomiast tym razem pojemniejsza edycja sprzedawana jest w dużo niższej kwocie, a mianowicie 1574,25 zł. Jest to oczywiście ruch, który ma na celu skłonić potencjalnych klientów do wyboru lepiej wyposażonego modelu, który oprócz większej pamięci na dane zaoferuje antyrefleksyjne szkło.

Steam Deck nie jest dziś najwydajniejszym handheldem na rynku, ale nadal sprawdzi się do rozgrywania nieco starszych tytułów lub nowszych na obniżonych ustawieniach graficznych. Na dodatek świetnie wypada w kwestii urządzenia, które wydajnie obsługuje produkcje z retro konsol i Nintendo Switch, a przy tym ma naprawdę spory potencjał - poradnik znajdziemy w powyższym linku. Warto wspomnieć także o tym, że możemy samodzielnie wymienić jego nośnik SSD na większy, albo używać go jak zwykłego komputera. Możliwości jest całkiem dużo, a aktualna cena jeszcze bardziej przemawia za zakupem, którego dokonamy tutaj.

Źródło: Valve