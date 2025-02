STALKER 2 - twórcy gry zapowiadają szybkie wdrażanie poprawek. Ma to rozwiązać najbardziej palące problemy produkcji

Za nami premiera prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanej gry tego roku, czyli STALKER 2: Heart of Chornobyl. Tytuł okazał się wart uwagi, ale nie jest całkowicie pozbawiony problemów. Gracze narzekają na optymalizację oraz sporą liczbę bugów, należy jednak w ostatecznym rozrachunku docenić tę produkcję, biorąc pod uwagę, w jakich warunkach powstawała. Twórcy nie zamierzają oczywiście spocząć na laurach i już zapowiedzieli liczne poprawki.

Jak wynika z naszej recenzji STALKER-a 2, tytuł oferuje niesamowity i wierny dziedzictwu serii klimat, a silnik Unreal Engine 5 potrafi w sceneriach Zony pokazać pazur (choć nie zabrakło też downgrade’u graficznego). Niestety gra ma także pokaźne wymagania sprzętowe. Twórcy będą ją z pewnością dalej optymalizowali. Należy spodziewać się także licznych poprawek błędów. Deweloperzy już zapowiedzieli, że aktualizacje będą podzielone na dwie kategorie. W pierwszej kolejności do graczy trafią szybkie poprawki hotfix, które wyeliminują najbardziej palące problemy. W najbliższych dniach można spodziewać się nawet kilku z nich. W dalszej perspektywie czasowej wypuszczone zostaną z kolei większe patche, które mają wprowadzić także inne ulepszenia.

Z oficjalnego komunikatu studia wynika także, że gracze mogą liczyć na darmowe aktualizacje wprowadzające nowe treści wewnątrz gry. Chodzi tu najprawdopodobniej o jakieś mniejsze DLC, ale nie znamy na razie żadnych szczegółów na ten temat. Pełny harmonogram aktualizacji ma zostać przedstawiony w grudniu. Twórcy mają ponoć bardzo rozbudowane plany dotyczące swojego uniwersum, zatem można zakładać, że w dalszej przyszłości doczekamy się także płatnych dodatków, które rozbudują świat gry i przedstawioną w nim fabułę.

