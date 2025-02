Sony zapowiada premierę nowych smartfonów z rodziny Xperia. Możemy już odliczać dni

Wielu producentów smartfonów zaprezentowało już swoje nowości na ten rok. Swoje modele z wyższej półki pokazali już tacy gracze, jak np. Samsung, Xiaomi, OnePlus czy Motorola. Do tego grona już niebawem będziemy mogli zaliczyć firmę Sony, która tradycyjnie zwleka z pokazaniem nowych urządzeń aż do maja. Wiemy już, że nie inaczej będzie także tym razem. Japoński oddział Sony zapowiedział właśnie wyczekiwaną konferencję.

Xperia Special Event 2024 odbędzie się już 17 maja bieżącego roku. Gwiazdą konferencji zostanie prawdopodobnie Sony Xperia 1 VI, czyli flagowy model z nowej serii.

Choć Sony nie pochwaliło się jeszcze tym wydarzeniem w zachodnich mediach, to jednak japońska strona internetowa Sony mówi jasno - Xperia Special Event 2024 odbędzie się już 17 maja bieżącego roku. Niestety zabrakło szczegółowych informacji wyjaśniających, co konkretnie będzie przedmiotem tej konferencji, ale jednak nietrudno się domyślić, że Sony chce zaprezentować nam nowe smartfony Xperia. Zwłaszcza że przecież pokazy tych urządzeń w poprzednich latach także odbywały się w maju. Póki co musi nam wystarczyć skromny opis, który brzmi następująco: "W dowód naszej wdzięczności zorganizujemy wydarzenie specjalne Xperia 2024. Twórcy Xperii wprowadzają najnowsze funkcje do prawdziwego życia. Możesz też tego doświadczyć na własnej skórze" (ostatnie zdanie odnosi się do tego, że 100 osób posiadających identyfikator My Sony ID będzie mogło bezpłatnie wziąć udział w wydarzeniu).

Gwiazdą konferencji zostanie prawdopodobnie Sony Xperia 1 VI, czyli flagowy model z nowej serii. Według dotychczasowych przecieków smartfon ten będzie wyróżniał się bardziej klasycznymi proporcjami ekranu 19,5:9, chipem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 oraz 12 lub 16 GB pamięci RAM. Poza tym spodziewamy się, że będzie to po prostu stara dobra Xperia - należy przez to rozumieć świetny zestaw aparatów (zapewne tych samych, co w poprzedniku), charakterystyczny design, gniazdo mini-jack 3,5 mm czy slot na microSD na pokładzie. Możliwe, że obok flagowej "jedynki" Sony zapowie także niżej pozycjonowane modele.

