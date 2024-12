Sony Xperia 1 VI, Xperia 5 VI i Xperia 10 VI - nadchodzące smartfony mogą rozczarować w kwestii pamięci RAM

Sony już dawna nie zalicza się do grona najważniejszych producentów smartfonów, ale nie znaczy to, że należy lekceważyć poczynania tej firmy. Zeszłoroczne Xperie - zwłaszcza te stricte flagowe - to bardzo ciekawe urządzenia, które zachwycają oryginalnym designem i świetnymi aparatami fotograficznymi. Spodziewamy się, że nie inaczej będzie również w tym roku. Szkoda tylko, że pod niektórymi względami smartfony mogą okazać się niezbyt atrakcyjne...

Wygląda na to, że tegoroczne smartfony Sony Xperia zaoferują tyle samo co RAM-u co zeszłoroczne modele. To dosyć rozczarowujące zwłaszcza w przypadku Xperii 5 VI i Xperii 10 VI, ale mamy nadzieję, że producent pozytywnie zaskoczy nas w innych aspektach.

Do sieci wyciekły właśnie wstępne informacje o pamięci RAM w nadchodzących modelach Sony. Tutaj bez zarzutu wypada właściwie tylko topowa Xperia 1 VI, która ma być dostępna w wersji z 12 lub nawet 16 GB pamięci RAM. Ten drugi wariant nie był dostępny w przypadku Xperii 1 V, dlatego szykuje się mały progres. Gorsze wieści mamy w przypadku Xperii 5 VI, która powinna być nadal flagowym modelem, lecz znacznie bardziej kompaktowym. Według źródła urządzenie to otrzyma tylko 8 GB RAM, a więc tyle, co poprzednik. Chyba zgodzicie się, że to dosyć mało w tej półce. Oba wspomniane smartfony mają pracować pod kontrolą chipu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Oczekuje się, że do sklepów trafi również średniobudżetowy model Sony Xperia 10 VI. Niestety, tutaj także nie ma co spodziewać się znaczącego postępu względem poprzednika, który ma tylko 6 GB RAM-u. Nowy smartfon także ma otrzymać 6 GB RAM, aczkolwiek tym razem dostępna ma być również wersja z 8 GB RAM-u. Trudno nie być rozczarowanym tymi informacjami, skoro nowe Xperie na pewno nie będą tanimi urządzeniami. Płacąc za smartfona 2000 zł lub więcej (nie spodziewamy się, by model 10 VI kosztował mniej) chciałoby się oczekiwać, by jego specyfikacja była wystarczająca na kilka najbliższych lat. Mamy tylko nadzieję, że producent pozytywnie zaskoczy nas w innych aspektach. Tegoroczne smartfony Sony powinny zadebiutować w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Źródło: GSMarena