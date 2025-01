Sony Xperia 1 VI na pierwszych renderach. Czas pożegnać się z proporcjami ekranu 21:9

Debiutujące w ostatnich latach smartfony Sony Xperia to doprawdy wyjątkowe urządzenia, które mocno odróżniają się od urządzeń innych producentów. Trudno jednak stwierdzić, by nietypowa polityka japońskiego giganta sprawdzała się w 100%, bowiem Sony nie należy już smartfonowej ekstraklasy, a modele tej firmy na poważnie rozważane są chyba tylko przez amatorów fotografii. W najbliższej przyszłości raczej niewiele się zmieni w tej sprawie, ale za to chociaż w innym aspekcie nowe Xperie będą bardziej "normalne"...

Wymiary Xperii 1 VI to 161,9 x 74,5 x 8,4 mm. To oznacza, że nowy model Sony ma ekran o popularnych proporcjach 19,5:9. Kończy się zatem pewna epoka w historii smartfonów.

Niedawno w sieci pojawiły się informacje, że tegoroczne smartfony Sony Xperia nie będzie już tak podłużne jak do tej pory. Najnowsze rendery modelu Xperia 1 VI je potwierdzają. Widoczne urządzenie na pierwszy rzut oka wygląda tak jak poprzednik, przez co należy rozumieć ogólnie podobny kształt obudowy czy design wysepki na aparaty, ale należy odnotować, że wymiary smartfona to 161,9 x 74,5 x 8,4 mm. Dla porównania, wymiary Xperii 1 V to 165 x 71 x 8,3 mm, a zatem różnica jest widoczna. To oznacza, że nowy model Sony ma ekran o popularnych proporcjach 19,5:9 (bądź bardzo zbliżonych).

Poza tym smartfon nadal posiada dwa "pasy startowe" (puste pole nad i pod ekranem) oraz złącze mini-jack 3,5 mm. Z racji tego, że ekran ma inne proporcje niż 21:9, można raczej zapomnieć o wyświetlaniu treści w rozdzielczości 4K. Jeśli natomiast chodzi o pozostałe elementy specyfikacji, oczekujemy, że na pokład Xperii 1 VI trafi układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 w towarzystwie 12 lub 16 GB RAM-u i 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 4.0. Premiera tego modelu, a także innych Xperii powinna odbyć się już w maju. Po cichu liczymy, że producent czymś jeszcze nas zaskoczy - chyba sami przyznacie, że nowe proporcje ekranu i szybszy SoC to trochę zbyt mało, by skutecznie powalczyć o pieniądze konsumentów, prawda?

Źródło: GSMarena