Sony może porzucić nietypowy design smartfonów. Wymiary flagowego modelu Xperia 1 VI nie pozostawiają złudzeń

Nie jest tajemnicą, że Sony nie zalicza się dziś do zaszczytnego grona największych producentów smartfonów na świecie. Urządzenia tego producenta należy jednak postrzegać jako wyjątkowe - bez wątpienia są one tworzone z myślą o konkretnej grupie użytkowników, a poza tym wyróżniają się ekranami o nietypowych proporcjach 21:9. Najnowsze doniesienia wskazują jednak na to, że tegoroczne smartfony z linii Xperia będą miały bardziej klasyczną bryłę. Czy producent chce zerwać z dotychczasowym designem?

Najwidoczniej Sony zamierza zmienić coś w swojej ofercie i sprawić, by nowymi Xperiami zainteresowało się więcej osób.

Już kilka tygodni temu w sieci pojawiły się plotki, że Sony Xperia 1 VI nie będzie w stanie wyświetlać obrazu w rozdzielczości 4K. Wydaje się, że wiemy już dlaczego. Nadchodzący flagowiec ma rzekomo mieć wymiary 162 x 74,4 x 8,45 mm, czyli będzie o ok. 3 mm krótszy i 3 mm szerszy niż Xperia 1 V, która cechuje się ma wymiarami 165 x 71 x 8,3 mm. Co więcej, pojawiły się również informacje, że sam ekran nowej Xperii ma mieć wymiary 149,6 x 69,4 mm, co daje proporcje 19,4:9 i przekątną 6,49 cala. Bryła będzie zatem bardziej klasyczna, jednak - co ciekawe - nadal widoczny ma być podbródek oraz górna belka z przednią kamerką.

Po lewej Xperia V, po prawej przewidywany design Xperii VI

Najwidoczniej Sony zamierza zmienić coś w swojej ofercie i sprawić, by nowymi Xperiami zainteresowało się więcej osób. W końcu trudno ukryć, że zwykłych użytkowników najbardziej odstraszały dosyć nietypowe proporcje 21:9, które dodatkowo podkreślane były przez "beznotchowy" design. Ciekawi jesteśmy, co jeszcze zmieni się w nadchodzących Xperiach. Z dotychczasowych przecieków wiemy jedynie, że topowy model Xperia 1 VI otrzyma wariant z 16 GB RAM-u, natomiast pozostałe modele z tegorocznej serii otrzymają tyle samo pamięci, co poprzednie modele wydane w ubiegłym roku. O wszystkim przekonamy się najpewniej w maju - właśnie wtedy Sony ma zaprezentować swoje nowe smartfony.

