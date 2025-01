Sony rezygnuje z wymogu posiadania konta PlayStation Network w grach PC-towych. W Spider-Man 2 zagramy już bez niego

Standardem jest już wypuszczanie przez firmę Sony PC-towych portów gier, które były dotąd tytułami ekskluzywnymi na konsole PlayStation 5. Użytkownicy narzekają jednak na wymóg posiadania konta PlayStation Network, nawet jeśli gra nie ma prawdziwego trybu online lub dana osoba nie planuje z niego korzystać. W przeszłości konto PSN nie było wymagane, czemu dowodzi PC-towa wersja Ghost of Tsushima. Na szczęście firma Sony postanowiła wrócić do tego podejścia.

Spider-Man 2 oraz inne PC-towe porty gier Sony nie będą wymagały już założenia konta PlayStation Network. Osoby, które tego dokonają mogą jednak liczyć na dodatkowe przedmioty kosmetyczne.

Jak możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu firmy Sony, posiadanie konta PSN nie będzie wymagane, żeby zagrać w debiutującą dzisiaj (30 stycznia) PC-tową wersję gry Spider-Man 2. Nowa polityka obejmie także The Las of Us Part II Remastered, które ukaże się na komputerach osobistych 3 kwietnia bieżącego roku. Co ważne, wymóg posiadania konta PSN zostanie zniesiony również w już wydanych tytułach. Chodzi tutaj o God of War Ragnarök, a także Horizon Zero Dawn Remastered. Mowa zatem o całkowitej zmianie w dotychczasowej polityce wobec osób nastawionych na rozgrywkę dla pojedynczego gracza.

Oczywiście decyzja Sony nie oznacza, że całkowicie porzucona zostanie integracja PC-towych wersji gier z PSN. Stosowna opcja nadal będzie dostępna. Co więcej, wydawca przygotował szereg zachęt, które mają namówić graczy do takiego kroku. W przypadku Spider-Mana 2 będzie to szybszy dostęp do specjalnych wersji kombinezonów głównych bohaterów. Podobnie będzie w God of War Ragnarök, gdzie gracze otrzymają wcześniejszy dostęp do zbroi, którą można było do tej pory zdobyć tylko w trybie New Game+. Dodatkowe elementy kosmetyczne będzie można też otrzymać w The Last of Us Part II Remastered i Horizon Zero Dawn Remastered. Niezależnie od tego, decyzję Sony należy ocenić bardzo pozytywnie, bo jest tak naprawdę wsłuchaniem się w głosy PC-towych graczy, którzy nie byli zwolennikami integracji gier z PSN.

Źródło: Sony