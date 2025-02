Sony Pictures ma chrapkę na przejęcie wytwórni Paramount. Co to oznacza dla przemysłu filmowego?

Jednym z największych amerykańskich producentów i dystrybutorów wysokobudżetowych filmów oraz programów telewizyjnych jest Paramount. Firma ta zdobyła ogromną popularność dzięki takim seriom jak "Mission: Impossible", "Transformers" czy kultowemu "SpongeBob Kanciastoporty" emitowanemu na kanale Nickelodeon. Ostatnie doniesienia z branży filmowej sugerują, że Paramount może być wkrótce przejęty przez Sony Pictures.

Sony Pictures rozważa możliwość wykupienia amerykańskiej wytwórni filmowej Paramount, znanej z takich hitów jak "Mission: Impossible" i "SpongeBob Kanciastoporty". Rozmowy w sprawie przejęcia już trwają.

Według informacji pochodzących z sieci, Sony Pictures Entertainment i firma inwestycyjna Apollo Global Management prowadzą rozmowy o wspólnym przejęciu Paramount. Co ciekawe, amerykańska wytwórnia filmowa kontynuuje również negocjacje z Skydance Media w kwestii fuzji lub przejęcia. Dlatego plany Sony Pictures mogą nie zostać zrealizowane. Paramount ostatnio podejmuje znaczące kroki w kierunku rozwoju, wprowadzając na przykład własną usługę subskrypcyjną oraz tworząc liczne udane adaptacje gier wideo.

Jeśli dojdzie do porozumienia z japońskim podmiotem, Apollo Global Management przejmie mniejszościowy udział w spółce joint venture, a Sony Pictures stanie się większościowym właścicielem i będzie zarządzać wytwórnią filmową. W dalszej perspektywie Sony mogłoby wykupić mniejszościowy udział Apollo Global Management w celu pełnego przejęcia kontroli. Oznacza to, że japońska firma przejmie prawa do takich marek jak: The Addams Family, The Godfather, Mission: Impossible, Top Gun, TMNT, Transformers oraz cały katalog dzieł związanych z marką Nickelodeon, w tym takie hity jak SpongeBob Kanciastoporty.

Źródło: The New York Times