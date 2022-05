Snapdragon 8 Gen 1 Plus oficjalnie. Pierwsze testy wskazują, że obietnice producenta w końcu się spełniły

Pod koniec 2021 roku, firma Qualcomm zapowiedziała układ Snapdragon 8 Gen 1, który miał charakteryzować się niespotykaną dotąd wydajnością. Niestety w praktyce SoC okazał się mniej wydajny, niż reklamowano. Dlatego też tak sporą nadzieję pokładaliśmy w kolejnej odsłonie procesora, jakim jest Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Dziś wiemy już oficjalnie, że układ ów w stosunku do Snapdragona 8 Gen 1 będzie 10% szybszy, podobnie jak sam tylko, towarzyszący mu układ graficzny. Jeśli zaś chodzi o sprawność energetyczną, to nowe rozwiązanie ma być w tej kwestii 30% wydajniejsze. Samo zarządzanie energią miało bowiem zostać poprawione o 15%, co można przełożyć m.in. na dodatkową godzinę mobilnego giercowania (tak przynajmniej sugeruje Qualcomm).

Nadzieje względem układu Snapdragon 8 Gen 1 Plus wzięły się m.in. stąd, że Qualcomm zlecił jego produkcję firmie TSMC, przy czym Snapdragon 8 Gen 1 został przygotowany przez Samsung Foundry. Zmiana dostawcy wróżyła nie tylko realnie zwiększoną wydajność, ale także mniejsze grzanie się układu. Tak się składa, że serwis XDA-Developers zdołał już przetestować układ korzystając przy tym z platformy mobilnej (smartfona) dostarczonej przez markę ASUS.

Testy wykazały, że układ Snapdragon 8 Gen 1 Plus faktycznie jest w stanie dostarczyć 10-procentowego wzrostu wydajności względem poprzedniej generacji, przy jednoczesnym zmniejszeniu szczytowego zużycia energii o prawie 20%. Redaktor testujący nowy układ zaznaczył także, że nie odnotował przesadnego się grzania platformy czy też niepokojącego poziomu Throttlingu CPU. Jeśli chodzi zaś o testy syntetyczne, to Snapdragon 8 Gen 1 Plus w teście AnTuTu uzyskał 1 118 585 punktów, zaś w Geekbench 5 - 4 132 oraz 1 304 punktów.

SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus pracuje na jednym rdzeniu Cortex-X2 (3.2 GHz), sparowanym z trzema rdzeniami Cortex-A710 (2.8 GHz) oraz czterema rdzeniami Cortex-A510 (2.0 GHz). Za grafikę odpowiada z kolei układ Adreno 730. Jeśli chodzi o multimedia, to procesor zapewni chociażby nagrywanie w rozdzielczości 8K przy jednoczesnym korzystaniu z trybu HDR. Oczekujemy, że pierwsze flagowce, które pracować będą na nowym czipie pojawią się w trzecim kwartale tego roku, a jednym z nich będzie chociażby składany Samsung Galaxy Flip4.

