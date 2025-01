SkyShowtime zapowiedziało drugi sezon serialu Halo. Mamy dokładną datę premiery oraz pierwszy zwiastun

Dziś serwis SkyShowtime ogłosił, że drugi sezon serialu Halo zadebiutuje na platformie już w lutym 2024 r. Odcinki 1-2 będą dostępne w SkyShowtime od 9 lutego, zaś pozostałe odcinki będą dodawane co tydzień. Przypomnijmy, że serial Halo, stworzony przez showrunnera i producenta wykonawczego Davida Wienera, rozgrywa się w uniwersum znanym z premiery pierwszej gry Halo na konsolę Xbox z 2001 r. To opowieść o konflikcie ludzi i obcego zagrożenia znanego jako Przymierze, która bogata jest w przejmujące historie bohaterów, akcję, przygody i pełną rozmachu wizję przyszłości XXVI wieku.

SkyShowtime zapowiedziało drugi sezon serialu Halo. Pierwsze odcinki pojawią się na platformie VOD już 9 lutego 2024 roku.

W 2. sezonie Master Chief John-117 poprowadzi swoją elitarną drużynę Spartan przeciwko obcemu zagrożeniu, znanemu jako Przymierze. Gdy na opustoszałej planecie dojdzie do niespodziewanego wydarzenia, John będzie przekonany, że wojna, którą dotąd toczył, wkrótce się zmieni. Postanowi zaryzykować wszystko, by udowodnić coś, w co nie wierzy nikt inny – że Przymierze przygotowuje się do ataku na największą twierdzę ludzkości. Galaktyka będzie na krawędzi zniszczenia, gdy John wyruszy w podróż, by odnaleźć klucz do ocalenia lub ostatecznej zagłady ludzkości – Halo.

1. sezon serialu zadebiutował na Paramount Plus dokładnie 24 marca 2022 roku. Seria zamknęła się w dziewięciu odcinkach i zakończyła dokładnie z dniem 18 maja. Niestety nie okazała się hitem tak jak gra. Serialowi zarzuca się, że nie bazuje na tej samej linii czasowej co gry. Fani uniwersum zarzucają serialowi także płytką fabułę i słabą grę aktorską, jednak nie sposób nie docenić tego, jak wykreowano uniwersum, a także efektów specjalnych. A już poniżej znajdziecie pierwszy zwiastun 2. sezonu:

