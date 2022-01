Halo, serial przygotowywany przez Paramount+, otrzymał dwa nowe zwiastuny oraz datę premiery

Amazon Prime, Netflix, HBO czy Hulu to tylko kilka popularnych platform streamingowych, które co rusz próbują przyciągnąć rzeszę odbiorców nową, oryginalną zawartością. Przede wszystkim wysokobudżetowymi serialami, w tym adaptacjami popularnych gier. Tychże pojawia się ostatnimi czasy cała masa. Na przykład w 2018 roku zapowiedziano, że powstanie serial bazujący na uniwersum Halo. Wtedy to serial miał być przygotowywany przez sieć telewizyjną Showtime, jednak ostatecznie pojawi się jako ekskluzywna produkcja pod szyldem Paramount+, a więc w usłudze VOD należącej do wytwórni Paramount.

Jak wiadomo, serwis Paramount+ nie jest obecnie dostępny w Polsce (nie wiadomo też, kiedy będzie, o ile w ogóle będzie). Dlatego też nasi rodzimi miłośnicy uniwersum Halo z pewnością nie ucieszą się na niniejszą informacje tak, jak ucieszyli się internauci w krajach, w których Paramount+ funkcjonuje. A jest na co się cieszyć (w przypadku Polaków smucić...), bowiem serial Halo zadebiutuje na rzeczonej platformie już 24 marca tego roku.

W serialu Halo w roli Master Chiefa wystąpi Pablo Schreiber (znany m.in. z serialu American Gods), z kolei rolę Cortany odegra Jen Taylor - aktorka, która użycza głosu Cortanie już od pierwszej gry Halo z 2001 roku. Wraz z ogłoszeniem daty premiery otrzymaliśmy także dwa świeżutkie trailery, z którymi możecie zapoznać się na końcu niniejszego newsa. "Halo The Series" miało zadebiutować już w minionym roku, jednak plany pokrzyżowała pandemia.

We’re just getting started. Watch the #HaloTheSeries Official Trailer today during halftime at the AFC Championship Game on @CBS and @ParamountPlus.



