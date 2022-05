Jeden z twórców gier Halo odcina się od serialu z Paramount Plus. "To nie jest Halo, które stworzyłem"

24 marca 2022 roku, na Paramount Plus, zadebiutował wyczekiwany przez wielu serial na bazie gier pt. Halo. Seria zamknęła się w dziewięciu odcinkach i zakończyła dokładnie z dniem 18 maja. To jednak jeszcze nie koniec jeśli chodzi o telewizyjne Halo, ponieważ od jakiegoś czasu wiadomo, że serial otrzyma kolejny sezon. Jeśli zerknęlibyśmy jednak na uśrednioną ocenę produkcji na Metacritic, szybko stałoby się jasne, że informacja o kolejnym sezonie nie należy do tych najbardziej wyczekiwanych. Summa summarum pierwszy sezon serialu okazał się być bowiem tak słaby, że wstydzi się za niego nawet jeden z twórców gamingowej serii.

Serial Halo ma kilka naprawdę dobrych odcinków. Tych kilka odcinków nie ratuje jednak całej produkcji. O produkcji źle wypowiada się nawet jeden z twórców tytułowego uniwersum, które swój początek miało w grach.

Jeśli dobrze śledziliście informacje na temat serialu pt. Halo to pewnie dobrze już wiecie, że serial nie bazuje na tej samej linii czasowej co gry. Ba, twórcy serialu nie pofatygowali się nawet, aby w te popularne strzelanki zagrać. Oczywiście nie musiało to oznaczać, że serial od razu okaże się porażką. A jednak... Głos na temat produkcji zabrał nawet Marcus Lehto, były dyrektor artystyczny gier z uniwersum Halo: "Taaa, nie wiem skąd twórcy biorą inspiracje do serialu. To nie jest Halo, które ja tworzyłem" - napisał Lehto w poście na Twitterze.

Lehto docenił niemniej efekty specjalne, które pojawiły się w serialu. Już niebawem w Polsce pojawi się usługa VOD SkyShowtime, z treściami m.in. od Paramount Pictures. Wtedy to będziemy mogli samodzielnie wyrobić sobie zdanie na temat serialu. Jeśli chodzi zaś o mnie, to ta... "przygoda" jest już za mną, stąd mogę w pełni zgodzić się z Marcusem Lehto. Serial Halo, zwłaszcza na dobrym telewizorze, to prawdziwa uczta dla oczu. Niestety zdecydowanej części bohaterów nie da się lubić, nie brakuje tu także dziur fabularnych i generalnie scenariusza, pisanego jakby na kolanie. Można mieć tylko nadzieje, by twórcy wyciągną wnioski z krytyki i zrekompensują się w kolejnym sezonie.

Źródło: Twitter