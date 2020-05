Serious Sam 4 z nowym zwiastunem - premiera gry już w wakacje

Blisko dwa lata temu studio Croteam oraz wydawca w postaci Digital Developer oficjalnie zapowiedzieli grę Serious Sam 4: Planet Badass. Gra będącą kontynuacją poprzednich tytułów studia ma przynieść przede wszystkim jeszcze więcej szalonej walki, jeszcze więcej kreatur oraz jeszcze piękniejszy świat. Po prezentacji wczesnej wersji dwa lata temu o grze stało się kompletnie cicho... aż do dzisiaj. Wydawca oraz developer opublikowali niespełna minutowy trailer produkcji, który zachęca do ponownego wcielenia się w "Poważnego Sama". Nowy zwiastun zdradza nam w końcu także przybliżony termin premiery. Okazuje się, że gracze nie będą musieli zbyt długo czekać, bowiem Serious Sam 4 zawita na komputery PC tego lata.

Serious Sam 4 zmierza na komputery PC oraz platformę streamingową Google Stadia. Według informacji z trailera oraz karty produktowej na Steam, tytuł pojawi się w sprzedaży w sierpniu, co oznacza że najpóźniej za 3 miesiące ponownie wcielimy się w Poważnego Sama. Tym razem tytuł ma być prequelem wszystkich poprzednich części. Patrząc na krótkie materiały wideo, które opublikowano jednocześnie ze zwiastunem, odwiedzimy m.in. miasta, wsie oraz wielkie połacie lasów. Powróci większość znanych nam maszkar Mentala, ale można także zaobserwować przynajmniej kilka rodzajów nowych przeciwników. Ma być jeszcze bardziej krwawo i jeszcze bardziej efekciarsko, o co zadba system Legion.

System Legion ma odpowiadać za obecność nawet dziesiątek tysięcy przeciwników na pojedynczej mapie. Choć opublikowane fragmenty dają pewny pogląd na to, jak Legion będzie działał w Serious Sam 4, to niestety są one jednocześnie na tyle krótkie, że nie ma jeszcze możliwości dłuższej analizy wszystkich składowych produkcji. Możemy mieć jedynie nadzieję, że jeszcze przed premierą producent będzie skory do opublikowania bardziej obszernego materiału z rozgrywki. Na razie możemy z całą pewnością liczyć na rozwałkę w stylu starego, dobrego Serious Sama w bardziej nowoczesnej oprawie graficznej. Nie znamy jeszcze także wymagań sprzętowych, a przyznam że jestem osobiście bardzo ciekawy jak taka ilość przeciwników na jednej mapie będzie wpływać na wydajność PC. Gra pojawiła się już na Steamie, gdzie wyceniono ją na kwotę 143,99 złotych. Dodatkowo za 179,99 złotych możemy nabyć edycję Deluxe, gdzie dodatkowo otrzymamy cyfrowy artbook, soundtrack oraz dodatek do gry.

Źródło: Croteam, Digital Developer