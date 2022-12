Sapphire Radeon RX 7900 NITRO - seria kart graficznych RDNA 3 będzie posiadała komorę parową Vapor-X

W połowie miesiąca do sklepów trafią pierwsze karty graficzne AMD Radeon RX 7000 w postaci Radeona RX 7900 XT oraz Radeona RX 7900 XTX. Potwierdzono dostępność referencyjnych konstrukcji, choć niektórzy partnerzy AMD powinni również zdążyć ze swoimi autorskimi modelami kart. Jedną z firm, która od lat współpracuje z AMD to Sapphire i bez wątpienia wydają oni jedne z lepszych niereferencyjnych konstrukcji. Chińskie przedsiębiorstwo opublikowało w końcu pierwszą (ale krótką) zapowiedź swoich autorskich modeli Radeon RX 7000.

Firma Sapphire opublikowała pierwszą zapowiedź nadchodzących, autorskich kart graficznych z układami Radeon RX 7000. Producent potwierdza m.in. powrót do stosowania komory parowej.

Na oficjalnym koncie Twitter firmy pojawiła się kilkunastosekundowa zapowiedź nowych kart graficznych. Z udostępnionych hastagów wynika, że projekt niereferencyjnych kart został wykorzystany zarówno do Radeona RX 7900 XT jak również Radeona RX 7900 XTX. Firma przede wszystkim powrót rozwiązania "Vapor-X" i mowa tutaj o wykorzystaniu komory parowej, doskonale widocznej na przytoczonym materiale. Technologia Vapor-X pojawiała się w przeszłości u Sapphire w seriach TOXIC, NITRO oraz Vapor-X. Poniższy zwiastun dotyczy jednak wyłącznie serii NITRO.

Częściowo widzimy również sekcję zasilania i samą płytkę PCB - ta nie różni się jakoś specjalnie od referencyjnego PCB, zaprojektowanego przez AMD. Krótka zapowiedź potwierdza jeszcze jedną informację. Widać trzy 8-pinowe wtyczki zasilające, co wskazuje na znacznie wyższy power limit, a co za tym idzie - dużo większy potencjał OC. Już wcześniejsze informacje wskazywały na to, że partnerzy AMD będą mieli całkiem sporą przestrzeń na wykręcenie dużo wyższych zegarów rdzenia w porównaniu do referencyjnej konstrukcji AMD. Niestety Sapphire nie ujawnił kiedy spodziewać się nowych kart z rodziny NITRO w sprzedaży.

Źródło: Sapphire