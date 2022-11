PowerColor zapowiada karty graficzne Radeon RX 7900 XTX / XT Hellhound. Grafika zdradza m.in. dwa złącza zasilania 8-pin

Firma PowerColor już od wielu lat oferuje niereferencyjne karty graficzne Radeon z linii Hellhound. Wyróżniają się one nie tylko firmowo podkręconymi zegarami, ale również wydajnym systemem chłodzeniem czy efektownym designem. Do tej pory seria zawierała głównie średniobudżetowe modele, jak np. Radeon RX 6600 XT, jednak wiemy już, że niebawem zagoszczą w niej flagowe Radeony RX 7900 XTX i RX 7900 XT. Co wiemy o tych kartach?

Karty Radeon RX 7900 XTX / XT Hellhound powinny posiadać system chłodzenia z trzema wentylatorami i prawdopodobnie będą zajmować w obudowie trzy sloty PCIe. Warto zwrócić uwagę na zastosowanie dwóch złączy zasilania 8-pin.

Póki co firma PowerColor podzieliła się pojedynczym renderem (widoczny powyżej) przedstawiającym głównie backplate oraz radiator składający się z aluminiowych żeber i rurek cieplnych. Wygląda na to, że producent nie zrezygnuje z charakterystycznego dla serii błękitnego podświetlenia. Nadchodzące karty graficzne powinny posiadać system chłodzenia z trzema wentylatorami i prawdopodobnie będą zajmować w obudowie trzy sloty PCIe. Warto zwrócić uwagę na zastosowanie dwóch złączy zasilania 8-pin. Modele Hellhound nie będą się pod tym względem różnić od referencyjnych wariantów.

Karty Radeon RX 7900 XTX / XT Hellhound otrzymają także przełącznik LED, który umożliwi szybkie włączenie lub wyłączenie podświetlenia. Warto zwrócić również uwagę na switch Dual-BIOS, choć bylibyśmy zaskoczeni, gdyby go zabrakło - tego typu rozwiązania są raczej standardem w wyższej półce cenowej. Nie spodziewamy się, by modele Hellhound były stricte flagowymi pozycjami w ofercie firmy PowerColor. Takimi jednostkami powinny być warianty z serii Red Devil, jednak na ten moment nie wiemy na ich temat nic konkretnego - producent zapowiedział je publikując jedynie widoczną poniżej grafikę.

