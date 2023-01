Samsung Odyssey Neo G7 w rozmiarze 43" to nowy monitor dla graczy, korzystający z systemu podświetlenia Mini LED

Podczas tegorocznych targów CES w Las Vegas, firma Samsung ogłosiła kilka ciekawych nowości dla rynku monitorów. Wprowadzono do oferty m.in. 57-calowy model Odyssey Neo G9 (2023) z ekranem o rozdzielczości 7680 x 2160 pikseli i ze złączem DisplayPort 2.1 jak również 49-calowy Odyssey OLED G9 z matrycą QD-OLED. To jednak nie wszystkie nowości dla graczy, bowiem koreański producent ogłosił właśnie plany dotyczące nowej wersji monitora Odyssey Neo G7. Tegoroczna wersja będzie oferowana w znacznie większym rozmiarze.

Samsung oficjalnie zaprezentował monitor Odyssey Neo G7 w rozmiarze 43". Będzie on korzystał z podświetlenia typu Mini LED.

Samsung Odyssey Neo G7 (2023) otrzyma m.in. 43-calowy ekran o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Będzie to matryca typu VA o wysokim współczynniku kontrastu statycznego, sięgającego 4250:1. Wiemy natomiast, że ekran będzie odświeżany z częstotliwością 144 Hz oraz zaoferuje obsługę techniki odświeżania AMD FreeSync Premium Pro (G-SYNC Compatible od NVIDII jest obecnie niepotwierdzony). Czas reakcji matrycy to 1 ms w odniesieniu do MPRT.

Samsung Odyssey Neo G7 (2023) Matryca VA Przekątna 43 cale Rozdzielczość 3840 x 2160 (16:9) Odświeżanie 144 Hz AMD FreeSync FreeSync Premium Pro NVIDIA G-SYNC Brak informacji Zakrzywienie - Czas reakcji 1 ms MPRT Kontrast statyczny 4250:1 Luminancja 400 nitów (SDR), 600 nitów (HDR) HDR HDR10, HDR10+; VESA DisplayHDR 600 Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4 Głośniki 20 W (x2) HUB USB USB 3.0 (x2) Dodatkowe złącza Ethernet RJ-45 Łączność Bezprzewodowa: WiFi 5 + Bluetooth 5.2 Inne funkcjonalności Dostęp do Gaming HUB (Xbox, GeForce NOW) oraz Media HUB (VOD: Netflix, Prime Video, YouTube) Zgodność z VESA 200x200 Waga 9,2 kg (bez podstawy), 11,7 kg (z podstawą) Wymiary (z podstawą) 960,8 x 635 x 254,1 mm

Samsung Odyssey Neo G9 (2023) otrzyma również system podświetlenia oparty na diodach Mini LED (co wpłynie na kontrast i jakość czerni), podobnie jak dodatkową warstwę kropek kwantowych (Quantum Dot). Typowa jasność w SDR wynosi 400 nitów, a w trybie HDR - 600 nitów. Monitor otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR 600 oraz HDR10+. Wśród portów znajdziemy dwa HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4, sieciowy Ethernet RJ-45, na dokładkę nie zabraknie bezprzewodowej łączności WiFi 5 oraz Bluetooth 5.2. Na pokładzie monitora znajdą się systemy Gaming HUB oraz Media HUB, obsługiwane poprzez Tizen OS. Ten pierwszy da dostęp do aplikacji Xbox oraz GeForce NOW, z kolei drugi do popularnych VOD, m.in. Netflix, Amazon Prime Video oraz YouTube. Dostępność sklepowa planowana jest na pierwszy kwartał roku, jednak ceny pozostają obecnie nieznane.

Źródło: Samsung