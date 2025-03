Samsung Odyssey 3D - wkrótce zadebiutuje nowy monitor, który pozwoli wyświetlić obraz 3D bez stosowania okularów

Technologia 3D w telewizorach i monitorach komputerowych nie odniosła sukcesu. Wydawało się, że tkwi tutaj olbrzymi potencjał, jednak klienci nie byli chętni, by dopłacać za tę funkcję. W rezultacie tego typu sprzęt niemal całkowicie zniknął z rynku. Firma Samsung przygotowuje się do wskrzeszenia tej koncepcji w swoim nowym monitorze Odyssey 3D. Tym razem do uzyskania trójwymiarowego obrazu nie będą jednak konieczne okulary.

Samsung Odyssey 3D to nowy monitor, który pozwala na uzyskanie trójwymiarowego efektu bez noszenia okularów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnej soczewki oraz systemu śledzenia oczu.

Rynkowa wersja monitora Samsung Odyssey 3D została zaprezentowana podczas targów Gamescom w Kolonii. Do użytkowników trafią dwie wersje sprzętu: 27-calowa i 37-calowa. Brak konieczności korzystania z okularów to niewątpliwie jego największa zaleta. Jedną z przyczyn porażek telewizorów i monitorów 3D były właśnie niewygodne okulary, których noszenie stanowiło dużą uciążliwość dla użytkowników i ich wzroku. Monitor Odyssey 3D wykorzystuje specjalną soczewkę, która sprawia, że do każdego oka trafia inny obraz. Dzięki niej uzyskujemy trójwymiarowy efekt bez okularów. Poprawne działanie monitora nie byłoby możliwe też bez zaawansowanego procesu mapowania obrazu (View Mapping) i specjalnego systemu śledzącego wzrok użytkownika za pomocą wbudowanej kamery stereo (Eye Tracking). Oczywiście rozwiązanie nie jest idealne, ponieważ będzie wymagało od użytkownika utrzymania stałej i zapewne niemal idealnej pozycji. Z trójwymiarowego efektu nie skorzystają też osoby patrzące z boku ekranu. Otwarte pozostaje pytanie, jak bardzo męcząca dla wzroku jest ta technologia, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu.

Oczywiście Odyssey 3D pozwoli także całkowicie wyłączyć efekt 3D, dzięki czemu stanie się standardowym monitorem o dobrej specyfikacji. Urządzenie będzie pracowało w natywnej rozdzielczości 4K i zaoferuje maksymalną częstotliwość odświeżania 165 Hz. Deklarowany przez producenta czas reakcji GTG to 1 ms, zatem z powodzeniem można wykorzystywać monitor do gier komputerowych. Jest też oczywiście wsparcie dla funkcji FreeSync Premium. Monitor będzie wyposażony w jedno złącze DisplayPort 1.4 oraz dwa porty HDMI 2.1. Stojak pozwoli regulować nachylenie sprzętu oraz jego wysokość. Monitor powinien trafić na rynek amerykański i brytyjski w przeciągu kilku najbliższych tygodni, ale producent nie ujawnił jeszcze jego ceny. Pewne jest, że nie będzie ona należała do niskich. Warto odnotować, że niewymagający okularów monitor 3D wprowadził na rynek w 2022 roku także Acer. Było to jednak rozwiązanie mobilne, a nie stacjonarne. Nad podobnym sprzętem pracuje też Lenovo.

