Test ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP - Monitor 4K OLED dla graczy z trybem 4K 240 Hz oraz Full HD 480 Hz

W tym roku firma LG Display zapowiedziała nową generację paneli WOLED (OLED) dla monitorów, które odznaczają się przede wszystkim w dwójnasób. Po pierwsze dodano warstwę Micro Lens Array, dzięki czemu udało się podbić szczytową jasność takiego ekranu. Po drugie zaimplementowano tryb Dual Mode, pozwalający na pracę w rozdzielczości 4K i 240 Hz lub w Full HD przy 480 Hz. Na chwilę obecną z tej matrycy korzystają tylko dwa monitory - LG UltraGear OLED 32GS95UE oraz ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP. O tym drugim pisaliśmy zresztą nie tak dawno temu i to właśnie ten model udało się nam bardzo szybko pozyskać do testów. Specyfikacja robi niemałe wrażenie, jednak finalnie monitor większość testów przeszedł bez żadnych problemów. Nowa generacja paneli WOLED robi świetne wrażenie i jest jeszcze bardziej konkurencyjna w stosunku do QD-OLED, pod niektórymi względami przewyższając obecne możliwości ekranów Samsunga.

Autor: Damian Marusiak

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP oferuje 31,5" ekran OLED o domyślnej rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli oraz z częstotliwością odświeżania 240 Hz. Monitor działa jednak w formie Dual-Mode, więc użytkownik może płynnie wybrać drugi tryb, jakim jest rozdzielczość Full HD wraz z częstotliwością odświeżania 480 Hz. Sprzęt wspiera techniki odświeżania w postaci NVIDIA G-SYNC Compatible oraz AMD FreeSync Premium Pro. Wykorzystana matryca OLED dodatkowo posiada powłokę Micro Lens Array+ (MLA+), co pozwala na osiągnięcie wyższej, szczytowej jasności w HDR sięgającej 1300 nitów. Wyższa luminancja w HDR będzie obserwowana do mniej więcej 10% wypełnienia ekranu, powyżej jasność będzie już porównywalna z dotychczasowymi monitorami, opartymi na matrycach WOLED. Czas reakcji matrycy to 0.03 ms GtG.

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP to najnowszy monitor, wykorzystujący trzecią generację paneli WOLED od LG Display, tym razem z dodatkiem w postaci powłoki Micro Lens Array (MLA+). Ekran odznacza się możliwością pracy w dwóch trybach - 4K 240 Hz lub Full HD 480 Hz (tzw. Dual Mode).

Wyświetlacz jest zgodny z 10-bitową głębią barw, co pozwala na prezentację ponad miliarda odcieni barw. Pokrycie przestrzeni barw sRGB oraz DCI-P3, według oficjalnej specyfikacji, wynosi odpowiednio 100% oraz ~99%. Jeśli chodzi o złącza cyfrowe, to do dyspozycji oddano jeden port DisplayPort 1.4 DSC, dwa HDMI 2.1 o pełnej przepustowości oraz złącze USB-C zgodne z DisplayPort 1.4 oraz z możliwością ładowania innych urządzeń mocą do 90 W (domyślnie jest to jednak 65 W). Na pokładzie monitora nie brakuje także HUB z trzema portami USB 3.2 typu A, dodatkowym USB-C zgodnym z DisplayPort 1.4 oraz ładowaniem mocą do 15 W oraz gniazda Audio-jack 3.5 mm. ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP posiada 3-letnią gwarancję producenta z uwzględnieniem ewentualnych wypaleń na matrycy. Oficjalna cena MSRP monitora wynosi 1299 dolarów, co przy uwzględnieniu obecnych kursów waluty oraz 23% podatku VAT, powinno przełożyć się na polską kwotę w okolicach 6400-6500 złotych (model ten nie trafił jeszcze do sprzedaży w Polsce). Jest zatem o kilkaset złotych droższy od jedynego konkurenta w postaci LG UltraGear OLED 32GS95UE, który w oficjalnym sklepie LG kosztuje niespełna 5600 złotych. O ile jednak LG oferuje tylko 2 lata gwarancji, tak ASUS posiada 3 lata.

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP LG UltraGear OLED 32GS95UE MSI MPG 321URX Matryca OLED (WOLED) + Micro Lens Array (MLA+) OLED (WOLED) + Micro Lens Array (MLA+) QD-OLED Podświetlenie OLED OLED OLED Zakrzywienie ekranu - - - Przekątna 31,5" 31,5" 31,5" Rozdzielczość 3840 x 2160 (16:9) 3840 x 2160 (16:9) 3840 x 2160 (16:9) Odświeżanie 4K - do 240 Hz

Full HD - do 480 Hz

Tryb Dual Mode 4K - do 240 Hz

Full HD - do 480 Hz

Tryb Dual Mode 240 Hz Rozmiar plamki 0.182 mm 0.182 mm 0.182 mm NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible(*) G-SYNC Comptible G-SYNC Compatible AMD FreeSync FreeSync Premium Pro FreeSync Premium Pro FreeSync Premium Pro Czas reakcji 0.03 ms 0.03 ms 0.03 ms Współczynnik kontrastu ∞:1 ∞:1 ∞:1 Luminancja 250 nitów (typowo, SDR)

450 nitów (maks. w SDR)

Do 1300 nitów (maks. w HDR) 275 nitów (typowo, SDR)

400 nitów (maks. w SDR)

Do 1300 nitów (maks. w HDR) 250 nitów (typowo, SDR)

Do 1000 nitów (maks. w HDR) HDR HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 Głębia kolorów 10-bit (1.07 mld odcieni barw) 10-bit (1.07 mld odcieni barw) 10-bit (1.07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 100% sRGB

~99% DCI-P3 100% sRGB

~98,5% DCI-P3 100% sRGB

~99% DCI-P3 Złącza cyfrowe 1x DisplayPort 1.4 DSC

2x HDMI 2.1

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4 / PD do 90 W)

1x USB 3.2 typu C Gen.1 (DP 1.4 / PD do 15 W) 1x DisplayPort 1.4 DSC

2x HDMI 2.1 1x DisplayPort 1.4a

2x HDMI 2.1

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4 / PD do 90 W) HUB USB 3x USB 3.2 typu A Gen.1 2x USB 3.2 typu A Gen.1 2x USB 2.0 typu A Inne złącza 1x Audio-jack 3.5 mm 1x Audio-jack 3.5 mm 1x Audio-jack 3.5 mm Głośniki - 10 W (x2) - VESA 100x100 100x100 100x100 Waga z podstawą 7,3 kg 9,0 kg 12,3 kg Wymiary z podstawą 714 x 469 x 274 mm 713 x 627 x 279 mm 718 x 483 x 242 mm Gwarancja 3 lata 2 lata 3 lata Cena 1299 dolarów (~6400-6500 zł po uwzględnieniu 23% VAT) 5589 złotych 5299 złotych

NVIDIA G-SYNC Compatible w trakcie certyfikacji (obecnie jednak monitor współpracuje bezproblemowo z kartą NVIDIA GeForce RTX 4080)

W teście monitora ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP, skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia oraz luminancję. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), jakości matrycy pod kątem obecności smużenia / powidoków oraz poboru mocy.