Samsung Galaxy Z Fold5 poddany ekstremalnym testom. Jak wytrzymały jest flagowy składany smartfon?

Obecną 5. generację składanych w pionie smartfonów Samsunga z serii Fold można zaliczyć do udanych, natomiast nie oferują one niczego więcej, niż bezpośredni poprzednicy. Jednak Samsung nadal jest przodującym producentem w tej dziedzinie i smartfony firmy radzą sobie zauważalnie lepiej od konkurencyjnych rozwiązań, szczególnie w kwestii wytrzymałości. Ten ostatni aspekt postanowił sprawdzić dość znany youtuber z kanału JerryRigEverything - Zack Nelson.

Samsung ma spore doświadczenie w tworzeniu składanych smartfonów, więc oczekiwania względem najnowszego Galaxy Z Fold5 są dość duże. Czy urządzenie faktycznie zdoła obronić swoją cenę przed innymi rywalami?

Nie tak dawno Kuba Klawiter z pomocą innych osób postanowił sprawdzić liczbę złożeń, jaką może wytrzymać w cięższych warunkach Samsung Galaxy Z Flip5. Teraz przyszedł czas na dość ekstremalne testy dla jego większego brata - modelu Galaxy Z Fold5 - jednak w wykonaniu innej osoby. Wspomniany Zack Nelson znany jest z testowania wielu modeli smartfonów pod kątem ich wytrzymałości. Tegoroczny Fold5 konstrukcyjnie jest niemalże tym samym urządzeniem, co trzecia i czwarta edycja (do czego zresztą Zack często nawiązywał w materiale). Test rozpoczął się od faktu, który nie jest wielkim zaskoczeniem - zewnętrzny ekran smartfona ma zmniejszoną częstotliwość odświeżania, aż do momentu, kiedy go dotkniemy. Ten zabieg pozwala zaoszczędzić cenne procenty akumulatora i nie wpływa w sposób namacalny na korzystanie ze sprzętu. Następnie ekran musiał wykazać się odpornością na zarysowania i w tym zadaniu poradził sobie naprawdę dobrze, wszak mamy do czynienia ze szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2 znanym z linii Galaxy S23.

Wewnętrzny ekran w składanych smartfonach nie jest ich najmocniejszym elementem i również omawiany model nie jest tu wyjątkiem. Przy przyciśnięciu paznokcia do ekranu, możemy się spodziewać, że na folii zostanie głębsza rysa. Samsung co prawda oferuje darmowe wymiany w pierwszym roku po zakupie, natomiast za kolejne przyjdzie nam zapłacić. Rama okalająca ekran została stworzona ze wzmocnionego aluminium, które jednak jest podatne na rysy. Zadziwiające jest to, że slot na karty SIM po małych modyfikacjach mógłby bez problemu pomieścić również kartę microSD, aczkolwiek Samsung nie zdecydował się na takie rozwiązanie. Oba wyświetlacze zmierzyły się także z płomieniem zapalniczki i w tym aspekcie poradziły sobie lepiej od Google Pixel Folda, który po prostu się wyłączył. Wspomnieć można o tym, że czytnik linii papilarnych umieszczony w przycisku zasilania nie jest już tak dokładny, kiedy posiada znaczące rysy.

Elementem, za który można pochwalić Samsunga, jest zawias urządzenia wraz z jego systemem składania. Konstrukcja w teorii nie jest odporna na pył i kurz, jednak po bliższym kontakcie z piaskiem oraz mniejszymi kamieniami, smartfon był w stanie się składać i rozkładać, jak gdyby nic się nie stało. Testem, który dla wielu składanych smartfonów jest dość dużym problemem, okazuje się próba złożenia ekranów w odwrotnym kierunku. Na tym polu Samsung wypada bardzo solidnie. Nie można tego samego powiedzieć o (ponownie) smartfonach Google Pixel Fold oraz Motoroli Razr 40 Ultra. Jak jednak zauważył Zack, jeśli ktoś chce nabyć model z serii Fold, to lepiej skłonić się ku trzeciej odsłonie. Dzięki temu można zaoszczędzić sporo pieniędzy, a wrażenia z użytkowania będą niemal identyczne. Poniżej zobaczymy pełny materiał wideo.

Źródło: YouTube@JerryRigEverything