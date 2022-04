Samsung Galaxy Z Flip4 otrzyma bardzo małą baterię. Producent nie jest w stanie wyeliminować największej wady poprzednika

Samsung Galaxy Z Flip3 to jeden z najciekawszych i zarazem najlepszych smartfonów koreańskiego producenta. Mimo innowacyjnej konstrukcji i topowych podzespołów jest to całkiem atrakcyjna opcja dla osób wymagających niewielkich gabarytów i jednocześnie sporej przestrzeni roboczej. Co więcej, urządzenie często dostępne jest w całkiem dobrych cenach (jak na swoją półkę). Ma ono jednak jedną ogromną wadę, która odstrasza kupujących. Jest nią bateria o pojemności 3300 mAh, która według użytkowników zdecydowanie nie wystarcza do pełnego dnia pracy. Wydawało się więc, że to jedyna rzecz, nad którą musi popracować producent przy następcy. Niestety, wygląda na to, że Samsung koncentruje się na innych aspektach...

Wygląda na to, że Samsung Galaxy Z Flip4 będzie miał baterię o pojemności 3400 mAh. Trudno więc spodziewać się dobrych czasów pracy na jednym ładowaniu.

Już pierwsze, ubiegłoroczne doniesienia na temat kolejnego Flipa nie były zbyt optymistyczne. Wtedy mówiło się, że pojemność akumulatora w ogóle nie wzrośnie. Okazuje się, że nie jest to prawda. Najnowsze raporty mówią, że Samsung Galaxy Z Flip4 otrzyma nieco większą baterię od poprzednika, jednak nie ma wielkich powodów do radości. Nowy "składak" będzie wyposażony w dwie baterie o kodach EB-BF721ABY i EB-BF722ABY. Pierwsza z nich jest wewnętrznie nazywana przez firmę Samsung „baterią podrzędną” i cechuje się ona pojemnością 2400 mAh. Druga, główna bateria cechuje się natomiast pojemnością znamionową 903 mAh.

Sumaryczna pojemność znamionowa akumulatora w nadchodzącym Flipie wynosi więc 3303 mAh, co powinna przełożyć się na rozmiar ogniwa 3400 mAh. Samsung Galaxy Z Flip3 to otrzymał akumulator 3300 mAh, więc poprawa będzie bardzo nieznaczna. Trudno więc spodziewać się lepszych czasów pracy na jednym ładowaniu. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus, który ma zasilać czwartego Flipa rzeczywiście okaże się bardziej energooszczędny od zwykłego wariantu 8 Gen 1. Premiera smartfona Samsung Galaxy Z Flip4 nie została jeszcze zapowiedziana. W nadchodzących tygodniach powinniśmy dowiedzieć się o tym modelu czegoś więcej.

