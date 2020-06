Samsung Galaxy Tab S7+ w Geekbench: Wydajność i specyfikacja

Wczoraj w sieci pojawiły się pierwsze informacje o tablecie Samsung Galaxy Tab S7, który oficjalnie zadebiutuje za maksymalnie dwa miesiące. Dziś z kolei w bazie benchmarku Geekbench pojawił się najprawdopodobniej model Samsung Galaxy Tab S7+, dzięki czemu poznaliśmy nie tylko jego wydajność, ale także częściową specyfikację. W przypadku obu modeli widać jednak, że nie ma co spodziewać się rewolucji - mając do czynienia z tabletem flagowym, mogliśmy mianowicie wypatrywać tylko i wyłącznie układu Qualcomm Snapdragon 865 oraz minimum 6 GB pamięci RAM (co oznacza powtórkę z modelu ubiegłorocznego). Największą zmianą w nadchodzącym modelu z plusem ma być jednak dużo większa bateria oraz wyświetlacz pracujący z częstotliwością odświeżania 120 Hz, na modłę tego, co zaprezentował nam smartfon Samsung Galaxy S20 Ultra.

Wygląda na to, że w tym roku na sklepowe półki trafią dwa urządzenia Galaxy Tab. Mowa o Samsung Galaxy Tab S7 oraz S7+. Druga wersja ma oferować naprawdę sporą baterię, a także ekran o wysokiej częstotliwości odświeżania.

Sztandarowy tablet Samung Galaxy Tab S7 ma pojawić się rzekomo w dwóch rozmiarach - 11 i 12,4 cali. Konstrukcyjnie będzie to urządzenie bardzo podobne do modelu S6 z dwoma aparatami głównymi, jednym do selfie i wideorozmów oraz ze wsparciem dla rysika S-Pen. Urządzenia wciąż nie pozbawiono 3,5-mm złącza jack, głośników stereo z obsługą Dolby Atmos jak i kontrastowego wyświetlacza AMOLED. Wszystko to jednak już było, a więc co nowego? Wspomniane modele Tab S7 oraz Tab S7+ otrzymają przede wszystkim ośmiordzeniowy układ Snapdragon 865 ze wsparciem sieci 5G.

Model podstawowy ma zostać wyposażony w baterię o pojemności 7760 mAh, co jest niewielkim skokiem w porównaniu do Tab S6. Jednak już Tab S7+ otrzyma najpewniej całkiem sporą baterię 9800 mAh. Zgodnie z najnowszymi informacjami, w teście Geekbench 4.3.4, model z plusem wygenerował zacne 4277 punktów w teście jednordzeniowym oraz 13286 punktów w teście wielordzeniowym. To dopiero pierwsze tego typu informacje o tablecie, więc ostatecznie trzeba się liczyć z tym, że część oficjalnej specyfikacji może być nieco inna, jednak jeśli będziemy zainteresowani zakupem tabletu, to będziemy musieli przygotować się na wydatek nie mniejszy niż 3 tysiące złotych (przynajmniej za wersję bez plusa).

Źródło: GsmArena