Samsung Galaxy Tab S6 Lite oficjalnie - na czym zaoszczędzono?

Samsung Galaxy Tab S6 okazał się sukcesem i nie bez przesady określa się go mianem iPada z Androidem. To sztandarowe urządzenie, które nie tylko wygląda świetnie, ale oferuje całkiem przyjemną stylistykę oraz obsługę stylusa S Pen, która znacząco zwiększa możliwości urządzenia. Natomiast nie każdy może sobie pozwolić na wydanie kwoty przekraczającej trzy tysiące złotych. Doskonale wie o tym Samsung, który zdecydował się opracować i wydać lżejszą wersję popularnego tabletu. Edycje „lite” nie są niczym nowym w świecie mobilnych technologii, dlatego też łatwo zgadnąć, że za obniżką ceny względem protoplasty stoją ustępstwa w specyfikacji technicznej. Sprawdźmy, jakie dokładnie.

Indonezyjska premiera tabletu Galaxy Tab S6 Lite pozwala nam poznać sprzęt, który niebawem powinien wylądować na europejskich półkach sklepowych.

Tablety to nietypowy segment elektroniki użytkowej. Po mocnym wejściu w świat nowych technologii nastąpiło wyhamowanie i na dobrą sprawę, jedynym w pełni liczącym się producentem jest Apple. Niemniej, zarówno Samsung, Huawei, jak i gracze pokroju Xiaomi próbują swoich sił i starają się zagarnąć dla siebie fragment rynku. Urządzenia takie jak Galaxy Tab S6 udowadniają, że jest to możliwe. Pytanie, czy równie sprawnie pójdzie to modelowi Galaxy Tab S6 Lite. Stylistycznie, tablet przypomina ubiegłoroczny Galaxy Tab S5e, a przynajmniej jest mu do niego bliżej, aniżeli do flagowego Tab S6. Nie oznacza to, że sprzęt nie jest atrakcyjny. Przeciwnie, na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie urokliwego. Znajdziemy tutaj oczywiście obsługę rysika S-Pen, przy czym nie ma pewności co do tego, czy akcesorium znajdzie się w zestawie sprzedażowym.

Galaxy Tab S6 Lite został wyposażony w 10,4-calowy ekran TFT wyświetlający obraz o rozdzielczości 2000 x 1200 pix. Zważając na to, że mamy do czynienia z modelem Lite, nie można negować tabletu za wspomnianą rozdzielczość. Martwi mnie natomiast zastosowanie dość prymitywnego ekranu TFT. Obudowa o wymiarach 244,5 x 154,3 x 7,0 mm i wadze 467 skrywa ośmiordzeniowy układ i choć Samsung nie potwierdził tego wprost, za sprawą jego technikaliów można wywnioskować, iż jest to Exynos 9611. Procesor wsparto 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci na dane użytkownika (opcjonalne rozszerzenie microSD do 1 TB). Baterię o pojemności 7040 mAh naładujemy złączem USB-C, zdjęcia wykonamy zaś 8 Mpix aparatem głównym z autofokusem oraz 5 Mpix kamerką do selfie. Nie zabrakło tutaj gniazda słuchawkowego audio Jack 3,5 mm oraz Androida 10 z autorską nakładką OneUI 2.0. Cena za wersję Wi-Fi to 379 euro, za opcję z modemem LTE 439 euro. Pozostaje nam czekać na europejską premierę urządzenia.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wyświetlacz 10,4-cala, 2000 x 1200 pikseli Procesor Ośmiordzeniowy Exynos 9611, 3xARM Cortex-A73 @ 2,31 GHz, 4 x ARM Cortex-A53 @ 1.74GHz

Mali G72 GPU Pamięć na dane 64 GB Pamięć RAM 4 GB Bateria 7040 mAh Aparat główny 8 Mpix z autofokusem Aparat przedni 4 Mpix System operacyjny Android 10, Samsung One UI Wymiary 244.5 x 154.3 x 7.0 mm Waga 467g Kolory Oxford Gray, Agora Blue i Chiffon Pink Inne Bluetooth, USB-C, Audio Jack 3,5 mm Cena 379 - 439 euro

Źródło: Samsung