Samsung Galaxy Note 20+ otrzyma Jeszcze większy ekran

W sieci pojawiły się właśnie nowe rendery ukazujące prawdopodobny wygląd nadchodzącego flagowca Koreańczyków. Na dostępnych grafikach smartfon Samsung Galaxy Note 20+ wygląda jak milion dolarów. Producent zastosował tutaj kilka zmian względem poprzednika, które z pewnością wpłyną bardzo pozytywnie na odbiór stylistycznej strony biznesowego giganta. Specyfikacja nie pozostawia złudzeń - to istny wydajnościowy potwór, który zaskoczy nas dodatkowo olbrzymim zakrzywionym wyświetlaczem. Mówimy o elemencie cechującym się niemal 7-calową przekątną. W mniejszym Samsungu Galaxy Note 20, czyli opcji bez plusa w nazwie będzie to najpewniej jedynie 6,7-cala.

W sieci pojawiły się grafiki prezentujące smartfon Samsung Galaxy Note 20+ w oparciu o dostępne informacje o urządzeniu. Jest lepiej, niż początkowo przypuszczałem. Zobaczcie sami.

Leakster OnLeaks, znany ze sprawdzalności swoich doniesień we współpracy Pigtou przygotował grafiki i wideo prezentujące nadchodzący smartfon południowokoreańskiego producenta. Samsung Galaxy Note 20+, bo o ten konkretnie model chodzi, może zostać zaprezentowany w sierpniu, jednakże już dziś możemy zapoznać się z jego prawdopodobnym wyglądem i lwią częścią specyfikacji technicznej. Front nowego Note'a jest mocno zakrzywiony i wypełnia niemal całą przednią przestrzeń. Gładką powierzchnię przełamuje tylko wcięcie ekranowe w kształcie dziury, w którym schowano aparat do selfie. Sam wyświetlacz to duży, bo aż 6,9-calowy ekran o rozdzielczości 3040 x 1440 pix oraz proporcjach 19:9. Mamy tu również odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz.

W Samsungu Galaxy Note 20+ wbudowano gniazdo na rysik S-Pen. Nad wydajnością w zależności od wersji czuwać będzie układ Qualcomm Snapdragon 865 lub Samsung Exynos 992, 16 GB LPDDR5 RAM oraz pamięć na dane użytkownika UFS 3.1. Aparat główny ma cechować podstawowy sensor o rozdzielczości 108 Mpix z laserowym autofokusem, jednakże zabraknie tutaj ToF. Producent nieco zmieni też umiejscowienie przycisku zasilania. Mnie natomiast „kupił” wygląd panelu z aparatami, który idealnie trafia w aktualne trendy wzornictwa. Niestety, za gniazdo słuchawkowe będzie służyć port USB-C z uwagi na brak dedykowanego złącza audio Jack 3,5 mm. Jeśli oprzeć się na doniesieniach koreańskiego The Herald, Samsung Galaxy Note 20+ zadebiutuje w sierpniu wraz z Samsungiem Galaxy Fold 2.

Źródło: XDA-Developers, The Herald, OnLeaks, Pigtou, Yash Purohit