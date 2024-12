Samsung Galaxy A35 5G na pierwszych renderach. Tak prezentuje się przyszłoroczny smartfon ze średniej półki

Poznaliśmy już design wielu przyszłorocznych smartfonów Samsunga. Na naszych łamach omawialiśmy już takie urządzenia, jak flagowe Galaxy S24 czy niskobudżetowego Galaxy A15, a teraz przyszła kolej na średniobudżetowego Galaxy A35 5G. Jak można było się spodziewać, model ten wizualnie niewiele różni się od innych "Galaktyk". Nietrudno jednak nie da się nie dostrzec kilka zmian względem bezpośredniego poprzednika, czyli Galaxy A34 5G.

Samsung Galaxy A35 5G nie zaskakuje w kwestii wyglądu, aczkolwiek warto zwrócić uwagę na obramowanie z zaokrąglonym wybrzuszeniem w okolicy fizycznych przycisków głośności i zasilania.

Na pewno rozczarowani będą ci, którzy liczyli na choć niewielką poprawę w aspekcie screen-to-body ratio - nowy smartfon Samsunga nadal ma mieć spore czarne ramki dookoła ekranu, wliczając w to widoczny "podbródek". Warto jednak zwrócić uwagę, że Samsung zrezygnował tu z dosyć przestarzałego już wycięcia w kształcie kropelki i postawił na popularny panel Infinity-O. Interesująco przestawia się także obramowanie urządzenia. Wyróżnia się ono wyraźnie zaokrąglonym wybrzuszeniem w okolicy fizycznych przycisków głośności i zasilania. Najprawdopodobniej wykonane będzie z tworzywa sztucznego. Poza tym widać złącze USB-C i głośnik na samym dole. O porcie mini-jack 3,5 mm możemy zapomnieć.

Wymiary prezentowanego urządzenia to 161,6 x 77,9 (78,5 mm z wybrzuszeniem) x 8,2 mm, a więc nie da się nazwać je kompaktowym. Wszystko wskazuje na to, że ekran to 6,6-calowy panel AMOLED, aczkolwiek dobrze byłoby poczekać na więcej danych dotyczących specyfikacji smartfona. Zagadką nadal pozostaje przede wszystkim procesor i zestaw aparatów. Musimy więc liczyć, że pod tymi względami będzie wcale nie gorzej od poprzednika. Premiera Samsunga Galaxy A35 5G powinna odbyć się najpóźniej wiosną 2024 roku.

