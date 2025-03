Samsung Galaxy A15 5G - znamy wygląd i specyfikację budżetowego smartfona. To może być hit w niskiej półce

Samsung Galaxy A14 to jeden z popularniejszych smartfonów w niskiej półce cenowej. Urządzenie to może nie zapewnia najlepszej specyfikacji w swojej klasie, ale dzięki sprawdzonej nakładce systemowej jest zdecydowanie warte polecenia dla tych, którzy nie są przekonani do modeli chińskich producentów. Bardzo ciekawie zapowiada się następca tego smartfona. W drodze jest już Samsung Galaxy A15, który pod kilkoma względami będzie znacznie lepszy od poprzednika.

Wszystko wskazuje na to, że Samsung Galaxy A15 5G pod wieloma względami będzie lepszy od poprzednika. Premiera telefonu powinna odbyć się w najbliższych tygodniach.

Zacznijmy od kwestii wyglądu urządzenia (rendery poniżej). Na pierwszy rzut oka Samsung Galaxy A15 będzie prezentował się bardzo podobnie do modelu A14 - widać wycięcie w ekranie Infinity-U, nieznaczny "podbródek", a także charakterystyczne dla tego producenta ułożenie trzech aparatów z tyłu z diodą LED. Nowością będzie natomiast kanciasta ramka w stylu ostatnich iPhone'ów - właśnie tym elementem mają wyróżniać się również nadchodzące flagowce Galaxy S24. Niskobudżetowy Samsung Galaxy A15 ma być dostępny w niebieskiej, czarnej lub żółtej wersji kolorystycznej.

Wszystko wskazuje na to, że opisywany smartfon będzie wyposażony w 6,5-calowy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz, co stanowi spory progres względem poprzednika. Również pozostałe elementy specyfikacji prezentują się nieźle - całość ma zasilać chip MediaTek Dimensity 6100+. Mówi się też o 128 GB pamięci wewnętrznej, slocie na kartę microSD (do 1 TB), zestawie aparatów 50 MP + 5 MP (ultraszerokokątny) + 2 MP (czujnik głębi), przedniej kamerce 13 MP oraz baterii 5000 mAh obsługującej ładowanie 25 W. Wedle wstępnych doniesień Samsung Galaxy A15 5G kosztować ok. 149 dolarów, co w Polsce powinno przełożyć się kwotę w okolicach 700 - 800 zł. Premiera telefonu powinna odbyć się w najbliższych tygodniach. W sprzedaży może pojawić się także tańszy wariant 4G z procesorem MediaTek Helio G99.

