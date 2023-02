Samsung Galaxy A14 4G - nowy budżetowy smartfon, który wygląda niemal jak Galaxy S23. Czym różni się od wariantu 5G?

Premiera flagowych smartfonów Samsung Galaxy S23 jest już za nami, a to oznacza, że południowokoreański gigant będzie teraz koncentrował się na wydawaniu modeli z niższych półek cenowych. Nim przyjdzie pora na sprzedażowe hity w stylu Galaxy A54 czas zapoznać się z modelem z niższej półki. Zadebiutował właśnie Galaxy A14 w wersji 4G, który może być ciekawą opcją dla mało wymagających użytkowników. Czym się wyróżnia ten smartfon?

Samsung Galaxy A14 4G niebawem powinien trafić do polskich sklepów. Liczymy, że będzie dostępny w cenie poniżej 1000 zł.

Samsung Galaxy A14 4G otrzymał 6,6-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+ z wycięciem Infinity-V. Choć większość androidowych smartfonów dostaje panele z odświeżaniem 90 Hz, to niestety tutaj mamy do czynienia ze standardowymi 60 Hz. Na pokład trafił procesor MediaTek Helio G80 z 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Jeśli chodzi o kwestie fotograficzne, z tyłu znalazł się potrójny główny aparat z głównym obiektywem 50 MP z przysłoną f1.8, obiektywem szerokokątnym 5 MP i czujnikiem makro 2 MP. Z przodu mamy kamerkę do selfie 13 MP. Telefon może nagrywać filmy w jakości 1080p 30 FPS za pomocą przedniego i tylnego aparatu. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z OneUI 5.0.

Smartfon także baterię o pojemności 5000 mAh obsługującą ładowanie 10 W, gniazdo mini-jack 3,5 mm, USB-C, slot na kartę microSD (do 1 TB), a także moduły Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 i NFC. Wymiary smartfona to 167,7 x 78 x 9,1 mm przy wadze 201 g. Ponadto Galaxy A14 ma czytnik linii papilarnych w przycisku umieszczonym na bocznej ramce. Podsumowując, model A14 4G nie różni się od wersji A14 5G jedynie brakiem obsługi sieci nowej generacji - opisywane urządzenie ma nieco wolniejszy procesor (MediaTek Dimensity 700 vs Helio G80), niższą częstotliwość odświeżania ekranu (90 Hz vs 60 Hz), a także wolniejsze ładowanie (25 W vs 10 W). Póki co smartfon trafił do sprzedaży jedynie w Malezji, aczkolwiek niebawem powinien trafić do polskich sklepów. Liczymy, że będzie dostępny w cenie poniżej 1000 zł.

