Samsung Exynos 880 - procesor dla tanich smartfonów z obsługą 5G

Czy nam się to podoba, czy nie, Samsungowi bardzo zależy na montowaniu w swoich smartfonach autorskich układów. Musimy się więc przyzwyczaić do tego, że zakup urządzenia od Koreańczyków w wielu przypadkach będzie wiązał się z pracą na Exynosie. Czy to dobra wiadomość? Cóż, ostatnimi czasy chipy Samsunga nie cieszą się najlepszą opinią, ale przecież doskonale wiemy, że producenta smartfonów Galaxy stać na udany układ. Liczymy więc na to, że taki będzie Exynos 880, który trafi do popularnego średniego segmentu smartfonów. Procesor będzie wyróżniał się dobrą wydajnością, jak również - co warto podkreślić - obsługą standardu 5G, co w niższej klasie urządzeń wcale nie jest dziś takie oczywiste.

Spodziewamy się, że procesor w niedalekiej przyszłości trafi do smartfonów Samsunga z średniej półki cenowej. Co ciekawe, zaprezentowano już pierwsze urządzenie z Exynosem 880 na pokładzie i nie jest to sprzęt Koreańczyków - mowa o Vivo Y70s 5G, który raczej nie trafi do naszego kraju.

Pod kilkoma względami nowy chip przypomina Exynosa 980, który w zamierzeniu ma trafić do smartfonów z wyższej półki średniej. Exynos 880 to - krótko mówiąc - jego tańsza i słabsza wersja. Całość wykonana jest w procesie technologicznym 8 nm, składa się ona z dwóch rdzeni ARM Cortex-A77 (2,0 GHz) i czterech rdzeni Cortex-A55 (1,8 GHz), układu graficznego Mali-G76 MP5, jednostki NPU oraz modemu do sieci 5G. Ponadto obsłuży aparat fotograficzny z obiektywem do 64 Mpix (lub podwójny aparat 20 Mpix + 20 Mpix) oraz ekran z rozdzielczością Full HD+ (2520 x 1080 pikseli).

Ograniczone możliwości Exynosa 880 widzimy również w dalszej części specyfikacji. Omawiany układ SoC zagwarantuje co najwyżej wsparcie dla Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, RAM-u LPDDR4x, pamięci masowej UFS 2.1, jak również nagrywania wideo 4K w 30 FPS-ach. Pozostaje nam więc tylko mieć nadzieję, że pod względem wydajności i energooszczędności nowy chip nie będzie w niczym ustępował nadchodzącym Snapdragonom 6XX z 5G.

Źródło: Samsung