Samsung Display - nadciąga nowa generacja wyświetlaczy. Na rynek wkroczą zwijane panele OLED, czy też składane w obie strony

Składane smartfony są aktualnie na tyle powszechne, że już nikogo nie dziwi ich konstrukcja. Za taki stan rzeczy w głównej mierze odpowiada Samsung, który w dużym stopniu wpłynął na branżę mobilną w tym aspekcie. Na horyzoncie pojawiają się kolejne rozwiązania, które zostały zaprezentowane na trwających targach CES 2024. Samsung Display przedstawił nową generację różnych wyświetlaczy, które pod wieloma względami są innowacyjne i mogą okazać się całkiem przydatne.

Samsung Display zaprezentował swoje osiągnięcia dotyczące wyświetlaczy nowej generacji na targach elektroniki CES 2024. Nowością są przede wszystkim panele, które można złożyć w dwóch kierunkach. Nie zabrakło jednak innych równie ciekawych rozwiązań.

Samsung Display Flex In&Out

Pierwszą z zaprezentowanych technologii, są wyświetlacze typu Flex In&Out. Składane smartfony są dziś wyposażone w dwa osobne ekrany, a dzięki tej nowości będą mogły korzystać tylko z jednego. Jego intrygującą cechą jest to, że jest w stanie się złożyć w praktycznie pełnym zakresie 360 stopni, a więc nie tylko do wewnątrz, ale i całkowicie na zewnątrz. Choć praktyczność takiego rozwiązania może się wydawać nieco mniejsza niż w przypadku dotychczasowych ekranów, które składają się w jednym kierunku, to Samsung zapewnia, że wyświetlacze przechodzą szereg testów wytrzymałościowych, więc o ten aspekt nie powinniśmy się specjalnie martwić (zginanie paneli w różnych temperaturach [od -20 do 60 stopni Celsjusza], odbijanie piłek do koszykówki na ekranach, czy też zanurzanie ich w wodzie).

They fixed the reason my phone broke! #CES2024 pic.twitter.com/NS2PflBJMH — Linus Tech Tips (@LinusTech) January 10, 2024

Kolejnym rozwiązaniem jest Rollable Flex, a więc urządzenie, którego ekran możemy powiększyć nawet 5-krotnie poprzez jego rozsunięcie - zupełnie jak rozwinięcie dawnych zwojów. Istnieje także Flex Hybrid, który łączy technologię składania i rozwijania. Fani nowoczesnej motoryzacji niebawem mogą zauważyć nowe wyświetlacze również w samochodach. Samsung Display przedstawił także Flex Note Extendable - panel OLED, który można złożyć oraz rozłożyć do większych rozmiarów. Złożona konstrukcja ma 11 cali, natomiast po rozłożeniu w jedną stronę rozmiar zwiększa się do 13,8 cala (10:9). Dodając do tego wysuwaną drugą część, uzyskujemy rozmiar 17,3 cala (4:3). Przedstawiono również ciekawy wyświetlacz (12,4 cala), który może być elastycznie rozwijany do naszych potrzeb.

Samsung Display Flex Note Extendable

Samsung Display UT OLED vs LCD

Bardzo ciekawie prezentują się również panele UT OLED, które mają grubość zaledwie 0,6 mm. Jest to trzykrotnie mniejsza wartość niż w przypadku standardowych paneli LCD. Na dodatek mamy do czynienia z wyświetlaczami, które obsługują częstotliwość odświeżania już od 1 Hz. Branża VR także nie powinna być "pokrzywdzona", wszak przedstawiono ekrany RGB OLEDoS. Charakteryzują się one bardzo niewielkimi rozmiarami i wysoką rozdzielczością. Panel, który możemy zauważyć poniżej, ma przekątną 1,03 cala, a zagęszczenie pikseli na cal (PPI) wynosi aż 3500. Gogle VR / XR mogą w przyszłości okazać się jeszcze lepsze i zapewnić dzięki temu większą ostrość wyświetlanego obrazu.

Samsung Display RGB OLEDoS

Źródło: Samsung Display, X @LinusTech @theunlockr