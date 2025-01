Samsung przedstawia nowe TV na 2024 rok. Zmiany w serii Neo QLED 8K, a także zaktualizowane modele QD-OLED i OLED

Następnym producentem, który zaprezentował swoje nowe urządzenia w ramach targów CES 2024, jest Samsung. Jeszcze w tym roku doczekamy się zaktualizowanej linii telewizorów Neo QLED 8K, która wykorzysta moc najmocniejszego autorskiego procesora wspieranego przez AI. Na dodatek otrzymaliśmy zapowiedzi trzech nowych serii, które oparte będą zarówno na matrycach QD-OLED, jak i panelach WOLED od LG - jest to efekt kontynuacji współpracy obu firm.

Zacząć można od serii Neo QLED 8K, która już w tym roku będzie mogła skorzystać z nowego procesora NQ8 AI Gen3. Jednostka wspierana jest przez układ NPU, który jest dwukrotnie szybszy od tego z poprzedniej generacji. Liczba sieci neuronowych zwiększyła się 8-krotnie (z 64 do 512). Wszystko to ma pozwolić na lepsze skalowanie treści wideo z niskiej rozdzielczości do docelowego 8K. Procesor ma zaoferować także mniejsze zniekształcenia podczas oglądania materiałów, na których akcja potrafi być dość dynamiczna (jak np. mecz piłki nożnej, gdzie występują zniekształcenia samej piłki - teraz ma być to zminimalizowane). Algorytmy mają także wykrywać w takim scenariuszu, gdzie dzieje się akcja, na którą człowiek zwraca uwagę i zwiększyć szczegółowość tego fragmentu. Technologia ma umożliwić również lepsze wydobywanie głosów i prowadzonych dialogów, aby były lepiej słyszalne.

Telewizory przeznaczone na rok 2024 z panelami OLED będą mogły wykorzystać nową technologię nazwaną OLED Glare Free. Pozwala ona zredukować odbicia, dzięki czemu obraz ma pozostać czytelny nawet w słonecznych warunkach. W tym wszystkim pomaga specjalna powłoka na matrycach. Nowa flagowa linia Samsung S95D zaoferuje nam trzy warianty: 55, 65, i 77". Będzie ona mogła skorzystać z autorskich paneli QD-OLED, których jasność szczytowa ma wynieść aż 3000 nitów. Oczywiście nie jest to parametr, który określa jasność ekranu przez większość czasu - ta będzie o 20% wyższa od poprzedniej generacji.

W 2023 roku kilka modeli telewizorów OLED od Samsunga trafiło na rynek z matrycami LG Display WOLED. Samsung kontynuuje to partnerstwo i także w 2024 roku ujrzymy sporo modeli w rozmiarach: 42, 48 oraz 83 cale. Mowa tu o linii Samsung S90D (od 42 do 83 cali) oraz S85D (55, 65 i 77 cali). Nie wiadomo natomiast, czy wszystkie modele otrzymają panele od LG, czy też będzie to całkowicie losowe. W tym momencie nie ma więcej informacji, odnośnie do tychże edycji, natomiast nie powinniśmy na nie czekać zbyt długo. Na koniec można wspomnieć, że na rynek ma wkroczyć także bezprzewodowy kontroler do gier dedykowany dla aplikacji Gaming Hub o oznaczeniu "Designed for Samsung Gaming Hub" (akumulator wystarczający na 40 godzin gry i zasięg BT do 9 m z niskim opóźnieniem - więcej szczegółów podczas targów CES 2024).

