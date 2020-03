Wiosenna wyprzedaż GOG. Cyfrowe gadżety z Wiedźmina za darmo

Czasy nie sprzyjają wiosennym spacerom, ale jak nigdy dotąd sprzyjają nadrabianiu zaległości w książkach, filmach czy grach. Dobrze się więc składa, że właśnie wystartowała kolejna wyprzedaż na GOG. Tym razem jest to Spring Sale (Wiosenna Wyprzedaż), na której znajdziemy wiele pozycji za darmo, ciekawe kolekcje gier na wiosenne popołudnia i wieczory oraz ponad 2500 okazji do 90% taniej. Co powiesz na eskapadę wraz z Geraltem z Rivii na początek? Jeśli do tej pory było to dla Ciebie zbyt dużym wyzwaniem czasowym, możesz nadrobić zaległości i sięgnąć po Kolekcję: Uniwersum Wiedźmina. Dzięki niej można sporo oszczędzić, kompletując brakujące tytuły z serii lub kupując 5 gier ze świata Wiedźmina ze zniżką. Jeżeli mamy ochotę sięgnąć tylko po wybrane pozycje, nie zabraknie zniżek na Wiedźmina 3: Dziki Gon – Edycję Gry Roku (-70%) lub Wojnę Krwi: Wiedźmińskie Opowieści (-50%).

GOG ma też kolejny bardzo smaczny kąsek dla wszystkich fanów Białego Wilka – kolekcję cyfrowych wiedźmińskich gadżetów do odebrania za darmo. Znajdziesz tam grafiki, książki, muzykę, filmy, koncert z muzyką z gry, tapety i inne pyszności ze wszystkich wiedźmińskich tytułów – po raz pierwszy zebrane w całość. Ten wyjątkowy zestaw można zdobyć do 18 marca, dokładnie do godziny 15:00. To jeszcze nie wszystko, bo Spring Sale rozkwita kolejnymi okazjami, kolekcjami gier z różnych gatunków i ofertami specjalnymi. Jeśli złożymy zestaw gier jednego z wydawców, odblokujemy dodatkowe zniżki. Jeśli kupimy 3 gry, otrzymamy dodatkowe 5% rabatu lub też 10% przy zakupie 5 lub więcej tytułów. To idealny sposób na uzupełnienie kolekcji, ponieważ gry, które już masz w swojej bibliotece również wliczają się do tych rabatów. Wśród opcji do skompletowania znajdziesz:

To jednak wciąż nie koniec niespodzianek. Możemy bowiem przystąpić do wyzwalania Ziemi spod jarzma kosmitów w nagradzanej taktycznej strategii XCOM 2 (-75%) wraz z DLC (do -67%), bo właśnie dziś ten tytuł debiutuje w katalogu GOG.COM w wersji bez DRM. Masz ochotę na jeszcze więcej? Sprawdź 2500 pozostałych okazji, wśród których znajdziesz takie cuda jak Blade Runner (-10%), Disco Elysium (-20%), They Are Billions (-20%), Forager (-25%), GreedFall (-33%), Banner Saga 3 (-40%), The Surge 2 (-45%), Age of Wonders: Planetfall (-50%), Neverwinter Nights 2 Complete (-50%), The Bard's Tale IV: Director's Cut (-50%), We Happy Few (-60%), Darkest Dungeon (-70%), BioShock Infinite Complete Edition (-75%) i inne. Spring Sale potrwa dokładnie do 30 marca, do godz. 15:00.

