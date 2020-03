Tomb Raider i Lara Croft & the Temple of Osiris za darmo na Steam

Na świecie panuje pandemia koronawirusa, więc mniej chętnie wychodzimy z domów. Można ten czas poświęcić na różne czynności, a jedną z nich może być granie, czy to na komputerze, czy konsoli. Jak ktoś nie ma z czego wybierać, to w ostatnim czasie obrodziło w darmowe gry na PC. Od wczoraj możecie dodać do swoich kont w Epic Games Store Watch Dogs i The Stanley Parable, a dziś o godzinie 18:00 firma Square Enix udostępniła za darmo na platformie Steam Tomb Raidera z 2013 roku oraz kooperacyjne Lara Croft and the Temple of Osiris. Po to, by zachęcić graczy do pozostania w domowym zaciszu. Aby przypisać je na stałe do swojej biblioteki Steam, należy udać się do poszczególnych kart produktów i nacisnąć na przycisk „Dodaj do konta”. Gry należy aktywować do 24 marca do godziny 8:00 czasu polskiego.

Od dzisiaj do 24 marca do godz. 8:00 możecie za darmo przypisać do swoich kont Steam dwie następujące gry: Tomb Raider z 2013 roku oraz Lara Croft and the Temple of Osiris. Gry zostaną w bibliotece na zawsze.

Tomb Raider to restart kultowej serii z Larą Croft w roli głównej, który pod wieloma względami nawiązywał do cyklu Uncharted, a w samej grze położono większy nacisk na filmowość rozgrywki i dynamiczną akcję zamiast rozwiązywanie zagadek. Jest to dziewiąta odsłona i wcielamy się w niej w młodą panią archeolog, która wraz z załogą statku Endurance rozbija się niedaleko wyspy w Smoczym Trójkacie (na południe od Japonii). Tomb Raider został stworzony przez studio Crystal Dynamics i zebrał bardzo wysokie noty od krytyków i graczy (średnia w serwisie Metacritic na poziomie 86-87% w zależności od wersji). Aby przypisać grę do konta Steam, należy udać się pod ten adres.

Drugi tytuł, którym jest Lara Croft and the Temple of Osiris, został stworzony z myślą o rozgrywce kooperacyjnej (tak lokalnie, jak i przez sieć). Jest to druga odsłona spin-offowego cyklu, który zapoczątkowała gra Lara Croft and the Guardian of Light z 2010 roku. Akcja produkcji rozgrywa się w Egipcie, a w rozgrywce może wziąć udział maksymalnie czterech graczy. Wybierają oni spośród następujących postaci: Lary, Cartera, Horusa i Izydy. Lara Croft and the Temple of Osiris, która zebrała gorsze, ale wciąż całkiem dobre recenzje (średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi 72-74% w zależności od platformy sprzętowej), dodacie do swoich kont Steam w tym miejscu.

Źródło: Steam