Rayman Legends za darmo w Uplay. Darmowych gier będzie więcej

Ze względu na panującą na całym świecie pandemię koronawirusa firma Ubisoft zamierza rozdawać więcej darmowych gier w ramach swojej platformy Uplay, aby zachęcić do pozostania w domach. W ubiegłym tygodniu mogliście przypisać do swoich kont Child of Light, całkiem udane połączenie jRPG-a i platformówki w baśniowym klimacie, a od wczoraj możecie dodać bezpłatnie i zachować na stałe wysoko ocenianą zręcznościówkę 2D – Rayman Legends. Oferta jest mocno ograniczona czasowo, więc należy się spieszyć. Na przypisanie gry do swojej biblioteki macie czas do 3 kwietnia do godziny 15:00 czasu polskiego. Możecie to zrobić zarówno poprzez dodanie produktu do koszyka w sklepie Ubisoftu, jak i w kliencie Uplay.

Rayman Legends to kontynuacja świetnie przyjętej platformówki Rayman Origins wyprodukowanej przez należące do Michela Ancela, twórcy postaci Raymana, studio Ubisoft Montpellier. Gra została wydana pierwotnie w 2013 roku i jest dostępna na większość popularnych platform sprzętowych (zebrała według serwisu Metacritic średnie oceny na poziomie 87-92% w zależności od wersji). Rayman, Globox czy Murfy muszą przemierzyć ponad 80 poziomów, by znowu uratować świat. Warto wspomnieć, że gra umożliwia lokalną rozgrywkę kooperacyjną dla maksymalnie czterech graczy. Rayman Legends było już dostępne za darmo w Epic Games Store, ale teraz pojawiła się kolejna szansa. Wydawca udostępnił za darmo jedynie wersję PC i możecie ją dodać do swojego konta Uplay pod tym adresem.

Firma Ubisoft ujawniła, że szykuje więcej atrakcji dla graczy na swojej platformie Uplay. W nadchodzących tygodniach ma pojawiać się więcej wersji próbnych gier (obecnie możecie przetestować m.in. Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, The Crew 2 czy The Division), zniżek w sklepie oraz kolejnych, po Child of Light i Rayman Legends, bezpłatnych tytułów. Co prawda nie podano zbyt wiele szczegółów, ale wśród nich mają być produkcje z serii Assassin’s Creed i Just Dance. Użytkownicy zainteresowani darmowymi ofertami Ubisoftu mogą śledzić tę stronę.

