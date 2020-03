World War Z za darmo w sklepie Epic. Hob i Gone Home za tydzień

W ostatnich tygodniach jesteśmy wręcz zasypywani darmowymi grami, i to nie tylko tymi niezależnymi. Prym w tym przypadku wiedzie zdecydowanie Epic Games Store, które po Watch Dogs i The Stanley Parable udostępniło za darmo World War Z, sieciową strzelaninę bazującą na licencji filmu o takim samym tytule, z Bradem Pittem w roli głównej. Produkcja dołączyła do ujawnionych w ubiegłym tygodniu mniejszych „darmówek” w postaci zręcznościówki Figment i pixel-artowej strzelanki Tormentor x Punisher. Oferta jest tradycyjnie ważna przez okrągły tydzień. Wszystkie trzy gry można przypisać na stałe do swoich kont w Epic Games Store do 2 kwietnia do godziny 17:00 czasu polskiego.

Od dziś do 2 kwietnia do godz. 17:00 możecie przypisać za darmo do swoich kont w Epic Games Store grę World War Z. Za tydzień zostaną z kolei udostępnione dwa tytuły: Hob i Gone Home.

World War Z ukazało się na 16 kwietnia 2019 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W przypadku tej pierwszej platformy mowa o tytule na wyłączność Epic Games Store. Jest to strzelanina w konwencji TPP z akcją osadzoną w Jerozolimie, Moskwie, Nowym Jorku i Tokio, które zostały opanowane przez żywe trupy. Gra jest przeznaczona do kooperacji dla maksymalnie czterech graczy, którzy razem muszą przeżyć w trudnych warunkach. World War Z zostało stworzone przez studio Saber Interactive, twórców m.in. TimeShift i Spintires: MudRunner. Odbiór strzelaniny był mieszany – średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi 67-73% w zależności od wersji, ale trudno wybrzydzać w przypadku darmowej gry. Możecie przypisać ją do swoich kont pod tym adresem.

Epic Game Store ujawniło również, jakie produkcje zostaną udostępnione za darmo w przyszłym tygodniu. Będą to inspirowany nieco serią Zelda Hob od autorów serii Torchlight oraz Gone Home. Pierwszym tytułem jest wykonana w technice cel-shadingu platformówka kładąca spory nacisk na eksplorację i zagadki środowiskowe. Z kolei Gone Home to symulator chodzenia, który wyszedł pierwotnie w 2013 roku na PC i był już wcześniej dostępny za darmo (wersja DRM-Free). Gry będą dostępne za darmo od 2 do 9 kwietnia.



Hob



Gone Home

Źródło: Epic Games Store