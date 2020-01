Grand Theft Auto IV nie można już kupić na Steamie

Czwartej odsłony Grand Theft Auto nie trzeba nikomu przedstawiać - według wielu osób to jedna z najlepszych gier poprzedniej generacji konsol i fakt faktem jeden z tych tytułów, w które po prostu trzeba zagrać. Produkcja Rockstara w tym roku będzie obchodzić swoje 12-lecie wydania, jednak wcale nie jest zapomniana - gracze nadal kupują ją najczęściej na promocjach z myślą o nadrobieniu zaległości, a doskonałą platformą do takiej czynności jest popularny Steam. Niestety jednak, ci którzy nosili się z takim zamiarem spotkali się ostatnio z niemałym rozczarowaniem. Strona gry Grand Theft Auto IV nadal widnieje co prawda na Steamie, ale zniknęła opcja zakupu tej produkcji. Co jest tego powodem?

Możliwe, że powodem wstrzymania sprzedaży są problemy z nieaktywną usługą Games For Windows Live, potencjalne wygaśnięcie licencji na utwory muzyczne bądź chęć przeniesienia gry na platformę Rockstar Games Launcher. Poczekajmy jednak na oficjalny komunikat w tej sprawie.

Na szczęście nie stracą nic ci, którzy już posiadają ten tytuł w swojej bibliotece - nadal można go pobrać i w niego grać. Szkoda tylko, że brak możliwości zakupu gry nie został w żaden sposób usprawiedliwiony - nie pojawiło się żadne oświadczenie Rockstara i tak naprawdę możemy się tylko domyślać, dlaczego tak się stało. Pewną poszlaką w sprawie może być fragment opisu gry: "UWAGA: Firma Microsoft nie umożliwia już tworzenia nowych kont na platformie Games for Windows – LIVE w Grand Theft Auto IV. Aby zalogować się na nowe konto w grze, należy je uprzednio założyć pod adresem account.xbox.com". Możliwe więc, że powodem jest więc właśnie niesławna, mocno powiązana usługa GFWL, która jest już nieaktywna.

Inne możliwe powody wstrzymania sprzedaży GTA IV to wygaśnięcie licencji na muzykę z wirtualnych stacji radiowych bądź też chęć przeniesienia gry na platformę Rockstar Games Launcher. Co ciekawe, oprócz surowej wersji gry wygasła również możliwość zakupu wersji Complete Edition z pakietem dodatków GTA: Episodes from Liberty City, ale już sam ten pakiet nadal można nabyć (nie wymaga podstawki do uruchomienia). Cóż, mamy nadzieję, że to tylko chwilowa sytuacja i niebawem GTA IV nadal będzie można dodawać do swojej biblioteki na Steamie. Czekamy jednak na oficjalny komunikat w tej sprawie.

Źródło: Steam