Rosyjski oddział Google zamierza ogłosić upadłość. Komornicy zajęli konta firmowe, uniemożliwiając prowadzenie biznesu

Konflikt zbrojny na linii Rosja-Ukraina nie pozostaje bez wpływu na działalność międzynarodowych biznesów. Z pewnymi problemami spotyka się nawet Google. Konkretnie rosyjski oddział przedsiębiorstwa, który został kilkukrotnie dotknięty karami za ograniczanie rosyjskiej propagandy oraz za nieusuwanie treści uznanych przez rządzących za nielegalne. Ściąganiem „długu” zajęli się komornicy, ale najwyraźniej problem eskalował. Rosyjski oddział Google poinformował właśnie o zamiarze ogłoszenia upadłości. To pokłosie zajęcia kont firmowych przez lokalnych urzędników. Brak możliwości wykonywania czynności wiążących się z finansami skutecznie zablokowało ruchy rosyjskiego oddziału Google. Co dalej?

Wojna w Ukrainie wiąże się z przeróżnymi sankcjami nakładanymi na Rosję przez inne państwa. Spora część działań związana jest z ograniczeniem działalności propagandowej. Dla przykładu – Google blokuje dostęp do niektórych rosyjskich mediów (w tym telewizyjnych). Naturalnie, spotyka się to ze stanowczym sprzeciwem tamtejszego regulatora telekomunikacyjnego. W efekcie, na giganta z Mountain View nałożono kilkunastomilionową karę. Komornik zajął się konfiskatą tejże kwoty. Mało tego, w maju ubiegłego roku, Rosja ukarała Google 98 mln grzywny za nieusuwanie „nielegalnych” treści. Kwota została oczywiście powiększona o koszty egzekucyjne. Koniec końców, lokalny oddział zdecydował się na ogłoszenie upadłości. Co będzie to oznaczać dla mieszkańców kraju?

Jako że konto bankowe Google zostało zajęte przez urzędników, przedsiębiorstwo nie ma możliwości wypłacania wynagrodzeń pracowniczych, a także regulowania należności wobec dostawców. Mimo to, firma nie zamierza odcinać Rosjan od niektórych usług. Mam tu na myśli jedynie bezpłatne rozwiązania dotyczące Wyszukiwarki Google, serwisu YouTube, poczty Gmail oraz Map. Mieszkańcy kraju nie skorzystają natomiast z żadnych subskrypcji rozszerzających możliwości poszczególnych produktów. Rosja również nie zamierza na ten moment odcinać się od globalnej sieci, której Google jest istotną częścią.

