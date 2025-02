Rosja ma mocarstwowe plany odnośnie superkomputerów. Ale czy mają one jakiekolwiek szanse realizacji?

Pod względem poziomu zaawansowania branży komputerowej, Rosja znajduje się daleko nie tylko za krajami zachodnimi, ale także za Chinami. Od czasu inwazji na Ukrainę, jest też objęta daleko posuniętymi sankcjami, które nie pomagają w rozwoju tego sektora. Pomimo tego, podjęto decyzję o budowie nawet dziesięciu superkomputerów do 2030 roku. Można przy tym mieć wątpliwości, czy plany te uda się zrealizować choćby częściowo.

Rosja planuje budowę nawet dziesięciu superkomputerów wykorzystujących układy NVIDIA H100. Można jednak podejrzewać, że jest to działanie wyłącznie propagandowe, bo mało prawdopodobne, żeby z uwagi na sankcje udało się zakupić odpowiednią ilość sprzętu.

Nowe superkomputery mają wejść do ścisłej czołówki tego typu maszyn na świecie. Mowa jest o lokatach z rankingu TOP 10. Każdy z nich ma wykorzystywać od 10 do 15 tys. układów graficznych NVIDIA H100. Plany są zatem bardzo ambitne, ponieważ dałoby to w sumie bardzo duży potencjał obliczeniowy. Realizacja tak wygórowanych celów jest jednak w praktyce bardzo mało prawdopodobna. Wymagałoby to bowiem omijania sankcji na masową skalę. Nawet Chiny, które są objęte znacznie skromniejszymi restrykcjami, mają problemy, żeby ściągnąć do kraju znaczącą liczbę układów H100. Można je, co prawda, zakupić na czarnym rynku, ale są to niewielkie ilości, które nie wystarczają do budowy maszyn o dużym potencjale obliczeniowym.

Pozyskanie przez Rosję wspomnianej liczby GPU jest zatem praktycznie niemożliwe. Projekt jest wątpliwy także z punktu widzenia finansowego. Budowa dziesięciu superkomputerów o takiej skali wiąże się z kolosalnymi wydatkami. Na chwilę obecną byłoby to co najmniej 6 mld dolarów, a przecież za układy H100 na czarnym rynku będzie trzeba zapłacić znacznie więcej. Najszybszy rosyjski superkomputer wykorzystuje akceleratory NVIDIA A100 i składa się z 1592 węzłów. Aktualnie zajmuje on 27. pozycję w rankingu najszybszych maszyn tego typu na świecie. W rankingu TOP 500 Rosja posiada jeszcze sześć innych superkomputerów i wszystkie z nich wykorzystują GPU A100.

Źródło: Tom's Hardware