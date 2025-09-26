Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Rozrywka

Borderlands 4 - Gearbox wreszcie wypuszcza większą aktualizację, która ma poprawić krytykowany stan techniczny gry

Szymon Góraj | 26-09-2025 15:30 |

Borderlands 4 - Gearbox wreszcie wypuszcza większą aktualizację, która ma poprawić krytykowany stan techniczny gryZapoczątkowana w 2009 roku seria wyróżniała się kilkoma istotnymi cechami - w tym efektowną, cell-shadingową grafiką. To sprawiło, że Borderlandsy nie starzeją się wizualnie w takim stopniu, jak wiele innych gier. Mimo to przy pracach nad czwartą częścią twórcy i tak uznali, że warto przenieść się na Unreal Engine 5. Na ile było to potrzebne, to już kwestia dyskusyjna, na pewno natomiast optymalizacja jest największym problemem Borderlands 4.

Borderlands 4 dostało kolejną aktualizację, której głównym punktem jest poprawa bardzo krytykowanej wydajności.

Borderlands 4 - Gearbox wreszcie wypuszcza większą aktualizację, która ma poprawić krytykowany stan techniczny gry [1]

Recenzja Borderlands 4 - Gearbox wyprowadza serię z Pandory, dorzuca Unreal Engine 5 i próbuje przywrócić jej dawną chwałę

Premiera nowego tytułu Gearbox Software ma dosyć mieszany odbiór. Borderlands 4 zaiste cieszy się naprawdę sporą popularnością, ale ogólne opinie są bardzo dalekie od pozytywnych. Przyczyn jest co najmniej kilka, ale najczęściej wymienia się bardzo kiepską optymalizację - i to nawet porównując z wieloma innymi grami AAA w ostatnich latach. Deweloperzy już wzięli się za pierwsze poprawki, ale teraz do głosu dochodzi następny ich pakiet - ale mający zabrać się za elementy poddane największej krytyce po premierze.

Wymagania sprzętowe Borderlands 4 PC. Kolejna gra na Unreal Engine 5 ze wsparciem dla DLSS, FSR, XeSS i TSR

Tym samym update tyczy się różnego rodzaju problemów związanych z niestabilnością gry, drastycznymi spadkami klatek na sekundę i często raportowanymi wśród graczy crashami. Pod tym kątem poprawiono również animacje postaci tudzież nieco rzadziej zgłaszane przypadki infinite loadingów przy crossplayu. Trochę czasu poświęcono także różnym błędom związanym z progresją (np. przy otrzymywaniu punktów umiejętności, zyskiwaniu trofeów itd.) tudzież działaniu zdolności poszczególnych Vault Hunterów. Rozwiązano także szereg kłopotów z konkretnymi questami, jak i w szeroko pojętej sferze audiowizualnej, czy kilka błędów odnoszących się do ekwipunku oraz poprawiono działanie interfejsu. Stabilność gry ma być nadal analizowana, więc to oczywiście nie jest koniec przygotowywanych patchów. Na ile dotychczasowe poprawiły wrażenia z rozgrywki, to już trzeba przekonać się o tym samemu.

Borderlands 4 - Gearbox wreszcie wypuszcza większą aktualizację, która ma poprawić krytykowany stan techniczny gry [2]

Borderlands 4 - Gearbox wreszcie wypuszcza większą aktualizację, która ma poprawić krytykowany stan techniczny gry [3]

Źródło: WCCFtech
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Apple TV+ – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Teheran, Krople Boga i Terapia bez trzymanki

Apple TV+ – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Teheran, Krople Boga i Terapia bez trzymanki

1
SkyShowtime – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Fenicki układ oraz Jak wytresować smoka

SkyShowtime – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Fenicki układ oraz Jak wytresować smoka

0
Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Steal, Nocny recepcjonista i Zabójczy lot

Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Steal, Nocny recepcjonista i Zabójczy lot

13
Disney+ – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Tysiąc ciosów, Zakłamanie, The Beauty oraz Wonder Man

Disney+ – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Tysiąc ciosów, Zakłamanie, The Beauty oraz Wonder Man

18
HBO Max – filmowe i serialowe nowości VOD na 1 - 15 stycznia 2026. Wśród premier Primal, saga Zmierzch oraz Steve Jobs

HBO Max – filmowe i serialowe nowości VOD na 1 - 15 stycznia 2026. Wśród premier Primal, saga Zmierzch oraz Steve Jobs

16
Liczba komentarzy: 57

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.