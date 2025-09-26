Borderlands 4 - Gearbox wreszcie wypuszcza większą aktualizację, która ma poprawić krytykowany stan techniczny gry

Zapoczątkowana w 2009 roku seria wyróżniała się kilkoma istotnymi cechami - w tym efektowną, cell-shadingową grafiką. To sprawiło, że Borderlandsy nie starzeją się wizualnie w takim stopniu, jak wiele innych gier. Mimo to przy pracach nad czwartą częścią twórcy i tak uznali, że warto przenieść się na Unreal Engine 5. Na ile było to potrzebne, to już kwestia dyskusyjna, na pewno natomiast optymalizacja jest największym problemem Borderlands 4.

Borderlands 4 dostało kolejną aktualizację, której głównym punktem jest poprawa bardzo krytykowanej wydajności.

Premiera nowego tytułu Gearbox Software ma dosyć mieszany odbiór. Borderlands 4 zaiste cieszy się naprawdę sporą popularnością, ale ogólne opinie są bardzo dalekie od pozytywnych. Przyczyn jest co najmniej kilka, ale najczęściej wymienia się bardzo kiepską optymalizację - i to nawet porównując z wieloma innymi grami AAA w ostatnich latach. Deweloperzy już wzięli się za pierwsze poprawki, ale teraz do głosu dochodzi następny ich pakiet - ale mający zabrać się za elementy poddane największej krytyce po premierze.

A new update for Borderlands 4 rolls out on all platforms today. ️



It includes the addition of an FOV slider for console players, continued performance & stability improvements, and more!



Update Notes: https://t.co/nbDmwt3W81 pic.twitter.com/IQN30vYDio — Borderlands (@Borderlands) September 25, 2025

Tym samym update tyczy się różnego rodzaju problemów związanych z niestabilnością gry, drastycznymi spadkami klatek na sekundę i często raportowanymi wśród graczy crashami. Pod tym kątem poprawiono również animacje postaci tudzież nieco rzadziej zgłaszane przypadki infinite loadingów przy crossplayu. Trochę czasu poświęcono także różnym błędom związanym z progresją (np. przy otrzymywaniu punktów umiejętności, zyskiwaniu trofeów itd.) tudzież działaniu zdolności poszczególnych Vault Hunterów. Rozwiązano także szereg kłopotów z konkretnymi questami, jak i w szeroko pojętej sferze audiowizualnej, czy kilka błędów odnoszących się do ekwipunku oraz poprawiono działanie interfejsu. Stabilność gry ma być nadal analizowana, więc to oczywiście nie jest koniec przygotowywanych patchów. Na ile dotychczasowe poprawiły wrażenia z rozgrywki, to już trzeba przekonać się o tym samemu.

Źródło: WCCFtech